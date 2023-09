Hamilton, il no alla Ferrari pagato a peso d’oro: cifre assurde per il rinnovo

Hamilton ha firmato un ricco rinnovo di contratto con la Mercedes: sfumata ogni ipotesi di passaggio alla Ferrari.

Dopo settimane di attesa, è finalmente è arrivato l’annuncio del prolungamento contrattuale di Lewis Hamilton con la Mercedes. Non c’erano particolari dubbi sul fatto che le firme sarebbero arrivate, però il tempo passava e ciò alimentava anche rumors su un epilogo diverso.

Com’è noto, non sono mancate le indiscrezioni su un eventuale trasferimento in Ferrari. Uno scenario difficile, considerando che sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz hanno un contratto per il 2024. Al massimo sarebbe stato qualcosa di realizzabile solo nel 2025, ma non si realizzerà.

F1, Hamilton rinnova con Mercedes: i dettagli del nuovo contratto

Hamilton ha firmato un contratto di due anni con la Mercedes, quindi correrà con il marchio tedesco almeno fino al 2025. Quando avrà 40 anni sarà ancora in F1, poi si vedrà. Sicuramente è ancora molto competitivo e potrà esserlo per altre stagioni, come dimostra anche Fernando Alonso a 42 anni compiuti.

La trattativa tra Lewis e Mercedes è durata più tempo di quanto ci si immaginasse. Nonostante i rapporti consolidati da anni, quando ci sono in ballo tanti soldi non è mai semplice chiudere l’accordo in fretta. E il pilota britannico non è uno che fa sconti.

Secondo quanto rivelato da The Sun, il sette volte campione del mondo di Formula 1 andrà a guadagnare 50 milioni di sterline annui: totale 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro. Una cifra enorme e che testimonia quanto la Mercedes creda ancora in lui.

Ovviamente, l’accordo non riguarda solamente il ruolo di pilota. Hamilton è anche un brand ambassador di Mercedes e non bisogna dimenticare che nei contratti esistono sempre dei bonus legati a specifici risultati. Inoltre, da anni il driver inglese è anche un testimonial di alcuni marchi e un imprenditore con progetti avviati in più settori. Il suo patrimonio si arricchisce costantemente anche fuori dai circuiti della F1.

Contestualmente all’annuncio del rinnovo di Hamilton, la Mercedes ha anche annunciato quello di George Russell. Pure lui correrà con le Frecce d’Argento fino al 2025. La coppia sta funzionando bene, si spinge a vicenda e dà buoni feedback agli ingegneri. Toto Wolff non aveva motivo di cambiare qualcosa nella line-up del prossimo biennio.

La scuderia di Brackley supporta Russell da anni e lo vede come un possibile futuro campione. Bisogna “solo” mettergli a disposizione una monoposto vincente.