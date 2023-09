Ultim’ora, Marquez cambia squadra: tifosi in delirio

Marc Marquez ha definitivamente sciolto i dubbi sul suo futuro e ora sa dove correrà il prossimo anno. I tifosi sono felici

Lo spagnolo è il nome più ingombrante dell’attuale MotoGP e vuole tornare ad essere competitivo per inseguire il famigerato nono titolo mondiale. La scelta per il 2024 è fatta.

Sulla bocca di tutti in MotoGP c’è il futuro di Marc Marquez. In questo periodo caldissimo per il mercato piloti, anche lo spagnolo è al centro di numerosi discorsi. La DORNA, così come il diretto interessato, ha bisogno di un #93 competitivo per un discorso di immagine e di logiche sportive.

Purtroppo la Honda fino a questo momento non ha dato grande fiducia allo spagnolo (e a tutti gli altri piloti), con un’involuzione tecnica che si fa fatica a digerire. Ducati, Aprilia, KTM e Yamaha sembrano quasi tutte al di sopra dell’HRC e questo non può andare giù al fenomeno di Cervera. Il problema più grande per lui è la mancanza di alternative per il futuro. I posti più ambiti sono tutti già occupati. Bezzecchi e Marini sono confermati nel Mooney VR46, così come Bagnaia e Bastianini in Ducati e Miller e Binder in KTM.

La Pramac era un’opportunità, visto che Zarco lascerà un posto libero per sposare la causa di Lucio Cecchinello, ma il sedile non sembra destinato a Marquez.

Marquez, il futuro è in Honda: resterà in HRC anche nel 2024

Lo stesso Bagnaia, forse anche per un discorso di interesse personale, non vede di buon occhio il passaggio di Marquez in Pramac e lo ha detto apertamente al Montmelò in conferenza stampa: “Non sarebbe un bene per lo sport, ma sicuramento lo sarebbe per lui”.

Alla fine quel posto è destinato alle mani di Franco Morbidelli, che avrà una grande chance per mettersi in mostra. Marquez nel 2024, al 99% sarà ancora in Honda, con la speranza che la nuova moto sia pronta a dare battaglia. Dopo il week end di Misano, lunedì 11 settembre, andrà in scena sul circuito intitolato a Marco Simoncelli una giornata di test importantissima. Lì si capirà se l’HRC ha ricucito il gap che la separa dalle migliori e se sarà davvero pronta per competere per il titolo.

La speranza di Marquez è quella di avere tra le mani un mezzo più evoluto della RC213V di quest’anno, ma anche qualora dovessero esserci dei piccoli intoppi, c’è ancora tempo per migliorare in prospettiva 2024.