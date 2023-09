Ferrari scippata, Verstappen insaziabile: Vasseur resta a mani vuote

Uno strano triangolo coinvolge il mondo della Formula 1. Da Vasseur e la Ferrari a Max Verstappen: la situazione

Max Verstappen, il campione del mondo in carica, anche dopo il weekend di Monza, penserà a come migliorarsi puntando con decisione al massimo. E, in particolare, è pronto a levare alla scuderia di Maranello un altro pezzo pregiato.

Il campionato di Formula 1 sta andando quasi verso la conclusione, la stagione 2023 sta servendo a Max Verstappen per abbattere i record su pista. Il pilota olandese è ormai l’unico padrone del circus e aumenterà probabilmente il suo dominio.

Proprio perché la Ferrari con Vasseur sta perdendo ancora appeal, e non è facile scegliere la Rossa di Maranello solamente per il suo blasone. Serve anche una macchina competitiva, quella che in questo momento fatica a emergere: anche il mercato non sorride alla scuderia.

Verstappen ha deciso, strappo alla Ferrari

La prossima stagione vedrà così il pilota olandese difendere probabilmente ancora il titolo, mentre la Ferrari dovrà fare molto di più per insidiarlo. In particolare, per fare ciò c’era già qualche idea in mano a Vasseur, ma il manager rischia proprio di perdere un obiettivo futuro per volere di Verstappen. L’olandese ha un grande ascendente in Formula 1 e, in maniera indiretta, ha fatto già capire chi potrebbe essere il pilota giusto per affiancarlo in futuro. In un’intervista al CorSera, ha dichiarato come gli piacerebbe avere Norris come compagno di squadra.

Il pilota McLaren sarebbe il profilo giusto per affiancare l’olandese, un altro giovane talento che in Red Bull maturerebbe con grande decisione. È noto come Verstappen stia quasi spingendo il suo compagno Perez all’addio, i distacchi in pista stanno diventando corposi, e la seconda guida attuale potrebbe partire. Verstappen ha parlato bene di Norris, obiettivo del futuro per la Ferrari che sfumerà inevitabilmente. La stima sembra essere reciproca in quanto proprio lo stesso pilota McLaren lo aveva invitato nella sua scuderia.

Molto più probabile, comunque, un passaggio di Lando alla Red Bull, anche in questa stagione sta dimostrando il suo potenziale. Verstappen stima anche Piastri, ma la scelta del secondo pilota sembra essere già indirizzata. Norris la spunterebbe su una concorrenza formata dall’evergreen Ricciardo e Tsunoda, su quest’ultimo la Red Bull dovrebbe fare più un piano commerciale che tecnico e la cosa non andrebbe molto a genio a Verstappen. Che vuole un pilota forte al suo fianco, ma soprattutto un amico che festeggi con lui le vittorie ed è ciò che sta mancando attualmente con Perez.