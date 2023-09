Lady Pazzini è uno spettacolo sulle scale: vestito ‘piccante’

Lady Pazzini ha pubblicato uno scatto a dir poco straordinario. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederla così, invece ha smentito tutti

La compagna di Giampaolo Pazzini, grazie ad una sola foto, ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan. Si è parlato tanto del suo fisico eccezionale, ma sfortunatamente si è sempre parlato troppo poco della vita privata di lei e del suo compagno. Questo poiché il gossip ha certamente la sua rilevanza, ma anche l’occhio vuole la sua parte.

La donna in questione si chiama Silvia Slitti, e stando a ciò che si apprende dalla biografia del suo profilo il suo lavoro è pianificare matrimoni e cerimonie di vario genere. Un lavoro altamente redditizio, con una clientela costante seppur in lieve diminuzione, per via dei trend recenti. Il suo profilo è certamente diverso rispetto ad altre compagne di vita dei calciatori,

Una gestione anche molto differente della propria immagine pubblica. Il tutto per via dei contenuti che pubblica all’interno dei suoi profili social, che non sono affatto sensuali come la maggior parte delle persone potrebbe aspettarsi. Il suo è un profilo prevalentemente professionale, cosa che di conseguenza si sposa alla perfezione con l’eleganza e l’immagine che mostra.

Tuttavia, con questo scatto ha deciso di fare una piccola eccezione. Ricordando ai suoi seguaci come eleganza e bellezza si possano unire, creando così un mix di emozioni e sensazioni difficile da rinvenire altrove. Probabilmente si parla dello stesso mix che ha potuto stregare e conquistare l’ex giocatore del Milan Giampaolo Pazzini.

La sua consorte ha avuto in effetti un grande merito: dimostrare di essere belle anche senza mettere in mostra abiti sensuali e spinti.

La lady Pazzini bella a modo suo: straordinaria Silvia Slitti

In questa foto si può avere una prova concreta circa la bellezza di lady Pazzini, da sempre fedelmente impegnata a promuovere la sua attività sui social. Pur non disdegnando scatti in costume, certamente. Ma senza avere chissà quali finalità secondarie, non strizzando così l’occhio alle influencer del settore.

In questa foto pubblicata sul suo profilo Instagram è possibile ammirare Silvia Slitti con un abito bello, elegante e luccicante che ha raccolto ampi favori e like da parte dei fan. I commenti positivi sono tutti per lei, che senza chissà quali pose piccanti ha dimostrato comunque di avere pochissimo da dimostrare, in termini di bellezza e aspetto estetico.