Tsitsipas è già stufo: separazione clamorosa dopo gli US Open

Clamorosa decisione di Tsitsipas uscito prematuramente dagli Us Open per mano dello svizzero Stricker: lo ha detto in diretta!

Se, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all’annuncio della sua unione con Melissa Satta, Matteo Berrettini era stato criticato per via delle possibili ‘distrazioni’ derivanti dal suo fidanzamento con la bella showgirl, cosa si dovrebbe dire di Stefanos Tsitsipas? Da quando il tennista greco e la ‘collega’ Paula Badosa sono usciti allo scoperto infatti, il cammino del greco nel circuito ATP è stato un mezzo disastro.

L’eliminazione ai quarti del Roland Garros, per mano di Carlos Alcaraz, è forse il miglior risultato dell’atleta ellenico da quando è iniziata la relazione con l’avvenente spagnola. C’è stato il trionfo nel torneo di Los Cabos, categoria 250, subito dopo Wimbledon, ma prima e successivamente sono arrivate una serie di delusioni e di sconfitte inaspettate che ora mettono a serio rischio anche la partecipazione di Tsitsipas alle ATP Finals di Torino di fine anno.

Dopo la disastrosa campagna sul cemento nordamericano, prima degli Us Open- eliminazione ai sedicesimi di finale a Toronto, fuori agli ottavi a Cincinnati – a New York è arrivata una vera e propria batosta. Lo svizzero Stricker, dopo una battaglia durata 5 set, ha estromesso dal torneo il greco, che così non è riuscito a scrollarsi di dosso la maledizione di Flushing Meadows. Nelle sue sei partecipazioni a New York infatti, Tsitsipas non ha mai raggiunto la seconda settimana, venendo eliminato due volte al primo turno, due al secondo e altrettante al terzo. Alla fine dell’incontro col tennista elvetico, l’attuale numero 7 del mondo ha annunciato la separazione in diretta.

“È finita”: l’annuncio di Tsitsipas lascia tutti di sasso

Richiamato ad allenare l’atleta ellenico appena un mese fa, dopo che la collaborazione era già stata precedentemente interrotta, Mark Philippoussis, ex tennista australiano, ha ricevuto la notizia del suo licenziamento direttamente per bocca del suo assistito: “Sentivo di aver perso totalmente il ritmo, ora posso dire che la mia collaborazione con Mark Philippoussis è finita“, ha detto Tsitsipas nell’immediato post match in terra americana. Grandi cambiamenti in vista dunque nella carriera del quasi 26enne nativo di Atene, ma nessuna rivoluzione nella sua vita privata. Che, per inciso, va a gonfie vele.

Ferma da Wimbledon, dove si è ritirata per la ricaduta dei problemi alla schiena, la tennista spagnola è forse in questo momento l’unica nota lieta nella vita dell’atleta ateniese, alle prese con una crisi di gioco e di risultati che lo hanno fatto scendere di molto nel borsino dei papabili rivali di due mostri come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.