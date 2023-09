Ferrari, polemica feroce: “Disprezzo nei confronti dell’Italia”

Nei giorni del Gran Premio di Monza non c’è pace per la Ferrari, coinvolta in una polemica anche abbastanza evitabile

La scuderia di Maranello, nella corsa di casa, ha dovuto così affrontare un caso diventato subito mediatico e che è stato molto discusso dalla tifoseria, che si è divisa in due su un argomento di attualità.

Il Gp di Monza ha dato luci e ombre un po’ a tutti, coinvolgendo il mondo della Formula 1 in polemiche che erano state sinora sorvolate. Le tante sorprese viste in terra brianzola hanno coinvolto le scuderie e chiaramente anche una Ferrari, che è in credito di fortuna nella stagione ma anche di affetto nei riguardi del pubblico.

Quanto svelato proprio nei giorni scorsi non è piaciuto a buona parte della tifoseria, che ha accusato il mondo motoristico di essere fin troppo internazionale e di non pensare al pubblico italiano. Qualcosa che è emerso a sorpresa e fa decisamente riflettere.

Film sulla Ferrari, nasce la polemica

È quanto successo extra pista ad aver scatenato i social, in una polemica che sta diventando incrociata e su più fronti, in particolare su quanto presentato nei giorni scorsi alla mostra del cinema di Venezia. Ambiente lontano da Monza, ma ravvicinato alla F1 dal film presentato su Enzo Ferrari.

Film con una lavorazione di ben vent’anni per raccontare in dettaglio la storia del Drake, concentrandosi soprattutto sull’estate del 1957 con l’avventura nella Mille Miglia. La polemica però nasce dal cast: le critiche di Pier Francesco Favino hanno fatto il giro del web.

L’attore ha così lanciato i suoi strali, dichiarando come in un film su Enzo Ferrari il cast doveva essere proprio italiano per essere maggiormente aderente al contesto. Enzo Ferrari è interpretato, infatti, da Adam Driver, sua moglie da Penelope Cruz, mentre Patrick Dempsey (il dottore di Grey’s Anatomy) ha interpretato Pietro Taruffi. Tutto ciò non è piaciuto a Favino e a buona parte del pubblico italiano, che ha notato questa incongruenza in un film che – per detta del regista Micheal Mann – sarebbe il più aderente possibile a quanto accaduto.

Si sono scatenate le polemiche, ma anche i meme su Favino. Protagonista come attore italiano che… interpretava tutti i ruoli possibili, come da battuta in Boris 3, a sua volta ora rivendica una maggiore considerazione per la sua categoria. I film sulla Formula 1, però, viaggiano decisamente su un mondo a parte, lo stesso Favino interpretò la parte di Regazzoni nella pellicola dedicata a Nicky Lauda.