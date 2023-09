D’Aversa che inizio! Questo Lecce è lo show del mercato di Corvino

Se dopo gli addi di Baroni, Umtiti e Hjulmand, a un tifoso del Lecce avessero detto “nelle prim tre, fate 7 punti”, probabilmente quello avrebbe riso o si sarebbe disperato attendendo un avvio negativo. Invece, il Lecce di Roberto D’Aversa sta andando oltre le più rosee aspettative. I salentini, infatti, dopo tre giornate e dopo aver già sfidato la Lazio contano 7 punti. Un bottino incredibile, frutto del lavoro dell’ex tecnico di Samp e Parma, ma anche soprattutto della sapiente regia di Pantaleo Corvino.

LECCE, 7 PUNTI PER COMINCIARE BENE

Se la fatidica quota 40 rappresenta sempre la quota sicurezza per la salvezza, allora il Lecce è a buon punto. 7 punti nelle prime 3 giornate sono la grande certezza di queste prime giornate. Tra le “candidate” a partecipare alla lotta salvezza, il Lecce è la squadra che è partita meglio. 7 punti la portano a -33 da quella quota fissata lassù per essere sereni.

Roberto D’Aversa, quando ha preso il Lecce, lo sapeva bene che non sarebbe stata un’avventura facile. Ma l’inizio sfavillante porta i tifosi giallorossi a sperare di potersi togliere grandi soddisfazioni. E sperare che il tecnico possa ripetere le gesta delle stagioni col Parma, quando si salvò ben due volte. D’altronde, la prima giornata ha portato già una grande sorpresa, la vittoria sulla Lazio come lo scorso anno. Ma soprattutto, queste prime giornate, hanno mostrato che Pantaleo Corvino sbaglia poco sul mercato, in particolare quando si tratta di Balcani.

KRSTOVIC, STELLONE DEL LECCE

Nikola Krstovic, attaccante classe 2000 di origine montenegrina, ha dimostrato di poter stare in Serie A nonostante le perplessità. Due gol nelle prime due presenze, contro Fiorentina e Salernitana. Due gol per dimostrare che può fare come, e magari anche meglio, di Colombo e Ceesay che sono partiti in estate. È lui il protagonista assoluto di queste giornate giallorosse.

Non solo il montenegrino, questo avvio di stagione ha messo in luce in Coppa Italia il talento di Pontus Almqvist. Lo svedese ha messo subito a segno due gol decisivo. Prima il gol vittoria in Coppa Italia, poi il gol del momentaneo pareggio con la Lazio. Un’altra scoperta sugli esterni, dopo quella meravigliosa di Lameck Banda, dribblomane veloce e spettacolare che lo scorso anno ha messo a sua volta in mostra un grande talento offensivo.