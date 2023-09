Francesca Brambilla bollente: tutto troppo corto

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Francesca Brambilla ha ottenuto una pioggia di like: le curve della Bona Sorte sono strepitose

Francesca Brambilla è senza dubbio una delle showgirl più apprezzate del momento. La 31enne di Bergamo ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori soprattutto grazie al ruolo della Bona Sorte nel programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Il personaggio interpretato dalla bella bergamasca, sta a simboleggiare due aspetti molto importanti come la bellezza e la fortuna.

L’esperienza con Avanti un altro ha consentito a Francesca Brambilla di aumentare a dismisura la sua fama, anche se la 31enne aveva già preso parte a diversi programmi televisivi. In molti la ricorderanno come ospite in alcune trasmissioni sportive, tra cui Tiki Taka e Quelli che il calcio. Prima ancora la Brambilla era riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie al titolo di Miss Padania: in seguito la showgirl ha preso parte anche alle selezioni di Miss Italia.

Francesca Brambilla, in questi anni, ha avuto diverse relazioni sentimentali con personaggi famosi, tra cui Gué Pequeno e Max Colombo. Dopo un breve rapporto con Alessandro Zarino di Uomini e Donne, di recente la Bona Sorte è stata avvistata assieme al fotografo Andrea Franco Alajmo, con cui pare abbia avuto un flirt anche in passato. Gli ultimi rumors rivelano che Francesca Brambilla sarebbe incinta, anche se finora non è arrivata la conferma da parte della diretta interessata.

Francesca Brambilla, che scatto su Instagram: fan in delirio

La grande fama di Francesca Brambilla è evidente anche su Instagram, dove può contare su oltre 1,1 milioni di follower. I tantissimi fan della showgirl bergamasca apprezzano molto gli scatti pubblicati dalla Brambilla sul suo profilo social.

Molte di queste foto mettono in mostra il fisico da urlo del volto noto della TV e lasciano letteralmente senza fiato i suoi ammiratori. Proprio qualche giorno fa Francesca Brambilla ha postato una nuova immagine che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Nella foto si vede la Bona Sorte di Avanti un altro ai piedi di una rampa di scale, con il lato B appoggiato al muro.

La showgirl indossa un abito bianco molto corto che mette in evidenza le sue forme strepitose. Sotto il post sono comparsi moltissimi commenti da parte dei follower: “Sei meravigliosa“, scrive il fan Niko, mentre per il follower Ivano la Brambilla è semplicemente “adorabile“. Infine il commento del fan Mimmo: “Sei una favola“.