Infortunio Berrettini, l’ultimo aggiornamento scuote i tifosi italiani: cosa succede

Le ultime novità sull’infortunio di Berrettini spaventano i tifosi italiani: cosa sta succedendo al tennista.

L’edizione 2023 degli US Open resterà indimenticabile per Matteo Berrettini. Purtroppo, però, non in positivo. Chiamato a difendere i quarti di finale conquistati l’anno precedente, l’azzurro si è dovuto purtroppo arrendere al secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, costretto al ritiro a causa di una tremenda distorsione alla caviglia.

Le urla di Berrettini sul campo di Flushing Meadows hanno gelato il sangue di tutti i soi tifosi, hanno lasciato con il fiato sospeso l’intero stadio newyorkese, e hanno soprattutto gettato nello sconforto gli appassionati italiani, consapevoli che un ko in questo momento della stagione avrebbe significato, e significherà, un forfait alla prossima Coppa Davis.

Mentre gli US Open vanno avanti per la loro strada, sono giorni di grande apprensione per il tennis italiano, focalizzato non solo su New York, ma anche e soprattutto sulle condizioni di Matteo. Si attendono infatti aggiornamenti, e dopo qualche giorno di silenzio lo stesso Berrettini sui social ha voluto far sentire la sua voce.

Non ha dato, purtroppo, buone notizie. Mentire, dopo le scene tragiche che abbiamo visto, con la sua uscita dal campo in sedia a rotelle, quasi in lacrime, non sarebbe stato possibile. Per ora ha lasciato un piccolo spiraglio in vista della Davis, anche se la sensazione è che più passano i giorni più le possibilità di rivederlo presto in campo si riducono.

Berrettini parla dell’infortunio: come sta il tennista romano

Se c’è un modo in cui immaginava potessero finire i suoi US Open, non era certo questo. Lo ha confessato su Instagram lo stesso Matteo, che sperava di potersela giocare fino in fondo, considerando i tanti punti da dover difendere e le buone sensazioni che aveva regalato ai tifosi nel match di primo turno.

Purtroppo la sfortuna è però tornata ad accanirsi su di lui. Dopo il lungo stop causato dal problema all’addome che lo ha colpito in primavera, Berrettini si è quindi dovuto arrendere alla tremenda distorsione degli scorsi giorni. E adesso bisogna solo confidare negli esami per poter sperare in un miracolo.

Lo stesso ex numero uno d’Italia ha preferito non sbilanciarsi sui social, promettendo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nei prossimi giorni: “Sto ancora aspettando l’esito degli esami e sono in contatto con i medici da quando mi sono ritirato dal campo“.

In altre parole, per il momento non si può ancora escludere ufficialmente Berrettini dai prossimi impegni di settembre della squadra italiana in Coppa Davis a Bologna. La sua partecipazione è però legata a un vero miracolo, ed è più verosimile immaginare un suo rientro nel circuito non prima del mese di ottobre, con la speranza che Matteo possa avere la possibilità di concludere questo maledetto anno nel migliore dei modi.