Roma: silurati subito i due nuovi acquisti

Josè Mourinho è pronto a smentire ancora una volta il mercato di Tiago Pinto, fa fuori altri due giocatori in maglia giallorossa

Josè Mourinho è sempre molto attento ma anche meno foriero di un tempo nel dare seconde chance. I tifosi giallorossi trovano così un nuovo colpo di scena, il lusitano sa sempre come aizzare la polemica nell’ambiente capitolino.

Un punto in tre gare di campionato, una squadra precaria dal punto di vista fisico e due esclusioni che ora fanno discutere. Josè Mourinho è diventato subito virale, e non certo in maniera positiva per questo inizio di campionato molto travagliato in casa Roma.

Non è bastato Lukaku per rasserenare gli animi, ci sono due esclusioni che ora diventano il motivo scatenante del dibattito. La Roma è pronta così a una nuova rivoluzione, Mourinho ha sempre più il comando dal punto di vista tecnico.

Roma, due big sono fuori dai giochi

Le indicazioni delle prime giornate di campionato sono state analizzate in maniera molto netta dal tecnico, ci sono state delle situazioni non troppo idilliache. La squadra in campo non ha amalgama, i reparti sembrano viaggiare per conto proprio, i nuovi acquisti non sembrano essere così funzionali al gioco del tecnico. Che, a sua volta, ha già dato delle indicazioni precise su quello che sarà il futuro: Kristensen e Azmoun sono esclusi dalla lista Uefa.

Un colpo di scena per la Roma, due nuovi acquisti non giocheranno così in Europa League, bocciati dal mister portoghese. “Fatti fuori” però con una motivazione particolare, in quanto il valore della rosa – secondo i parametri Uefa – per quanto riguarda la lista da consegnare di uguale o inferiore portata dal punto di vista economico. Una serie di parametri anche di difficile comprensione ma che hanno portato alla lista completa, dentro Lukaku (il fattore scatenante) ma anche gli infortunati Abraham e Kumbulla, fuori i due acquisti.

Proprio questi ultimi due sono così fuori dai parametri, in quanto nuovi arrivi che avrebbero portato a far saltare i paletti del settlement agreement. Questioni di calcio moderno che trovano forse poca logica per il campo, privando così il tecnico giallorosso di due elementi nell’immediato per avere in lista chi non potrà nemmeno giocare. Kristensen ha già esordito nella Roma, è un esterno su cui si dovrà lavorare molto per renderlo efficace nel futuro. Azmoun invece resta un oggetto misterioso, i tifosi attendono di vederlo ora in campionato per averne un giudizio.