Esonero e tradimento in Serie A: è successo tutto in fretta

Prima l’esonero e poi tradimento in Serie A: l’allenatore va via all’improvviso, fulmine a ciel sereno per i tifosi

La nuova stagione in Serie A e non solo è iniziata solamente da pochissimo, ma sono già molte le panchine traballanti ed i primi esoneri sono dietro l’angolo.

Se in Liga a scricchiolare è la panchina di Mendilibar dopo un avvio da horror con il Siviglia, in Italia a rischio c’è Zanetti che ha raccolto 0 punti nelle prime tre giornate con l’Empoli, mentre in Inghilterra Pochettino è già finito sul banco degli imputati in casa Chelsea dopo 2 sconfitte in 4 partite che hanno fatto precipitare il club al dodicesimo posto.

Tuttavia l’allenatore più vicino all’esonero è in Francia, precisamente al Lione dove c’è un Laurent Blanc che potrebbe essere cacciato nelle prossime ore dal club dopo la pesante sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain. Il Lione si ritrova ultimo in classifica dopo le prime quattro giornate in cui ha raccolto 3 sconfitte ed un pareggio, segnando solo 3 gol. E secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese è pronto a scippare un club di Serie A per sostituire l’ex Inter.

Lione, Blanc esonerato: il club francese punta un tecnico di Serie A

Il Lione ancora non ha preso una decisione definitiva, ma l’esonero di Laurent Blanc sembra essere sempre più scontato. La dirigenza del club francese è molto contrariata per le prestazioni offerte dalla squadra durante le prime quattro giornate e l’ultimo posto in Ligue 1 è inammissibile per un club con la storia dell’OL.

Nonostante l’ultima sconfitta sia arrivata contro il Paris Saint-Germain, il Lione non ha intenzione di fare sconti a Blanc che potrebbe essere cacciato nelle prossime ore. Tuttavia, l’esonero dell’ex Inter potrebbe essere un rischio per un club del nostro campionato, ovvero il Bologna, dato che per sostituire il proprio allenatore il Lione starebbe pensando a Thiago Motta.

Già cercato la scorsa estate dal Paris Saint-Germain, Thiago Motta si è conquistato una certa fama in Francia dopo quanto fatto vedere alla guida del Bologna e il Lione sarebbe felice di offrirgli la propria panchina. Il tecnico italo-brasiliano ha sempre detto di trovarsi bene a Bologna e c’è unità di intenti con la dirigenza rossoblu, ma è chiaro che con un’offerta allettante, potrebbe esserci anche un clamoroso “tradimento”.

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Bologna che sperano nella permanenza di Thiago Motta e che il Lione punti su altri profili per la propria panchina in caso di esonero del proprio allenatore. Dopo aver perso Musa Barrow, volato in Arabia Saudita, per i tifosi felsinei salutare anche il proprio tecnico dopo appena 3 giornate di campionato sarebbe davvero un duro colpo.