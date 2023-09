Kayla Simmons come Pamela Anderson: il reel fa impazzire i fan

Kayla Simmons sempre più incontenibile: curve che stanno entrando nella leggenda come quelle di Pamela Anderson, che visione

E’ una delle bellezze in maggiore ascesa sui social network, senza ombra di dubbio, con una bellezza prorompente che non può non conquistare al primo sguardo. Negli ultimi mesi, la sua fama è arrivata anche alle nostre latitudini, facendo immediatamente strage di cuori. Kayla Simmons si è lanciata alla conquista planetaria del web.

Kayla è stata una giocatrice di pallavolo a livello universitario in quel di Miami. Non è riuscita a sfondare arrivando nel professionismo, nello sport da lei tanto amato, ma il suo fascino esagerato, con una silhouette statuaria e dalle curve illegali e incontenibili, sta facendo di lei una delle influencer più seguite. Negli States era ovviamente già piuttosto famosa e anche in altri paesi dall’influenza anglosassone, come l’Australia, si era fatta notare meritandosi alcune copertine eloquenti.

Grazie a Instagram, anche il vecchio continente si è accorto di lei, pienamente ricambiato. Dopo un breve viaggio primaverile che ha toccato anche l’Italia, per diverse settimane in estate Kayla ha spopolato tra Mykonos e Santorini, ovviamente mettendo in mostra le sue grazie con scatti bollenti. Anche così si spiega il suo boom di fan, la Simmons ha superato il milione di followers, che continuano a crescere.

Kayla Simmons, top da bagnina ma tutto in nero: la scollatura non ci sta dentro

Simpatica e scanzonata, Kayla ama stuzzicare la fantasia dei fan, non solo con le foto ma anche con brevi video in cui improvvisa dei balletti o si ritrae nelle pose più accattivanti. In più di una occasione, l’abbiamo vista con il tipico body rosso da bagnina alla Pamela Anderson, un look che evidentemente le piace abbastanza.

Questa volta, il body è nero, ma cambia poco. La sua figura dalle forme giunoniche risalta come non mai, la visione in video selfie allo specchio, distesa per terra, è super provocante. E naturalmente lo sguardo di tutti finisce su una scollatura già divenuta proverbiale. Un dettaglio pazzesco che infiamma la passione di tutto il popolo del web. L’estate non è ancora finita, anzi per Kayla sembra non finire mai. La reazione della community è inevitabile e scontata: la influencer è inondata di like e riceve messaggi d’amore a tutto spiano.