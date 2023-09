Resa dei conti in Ferrari: botta e risposta social tra Sainz e Leclerc

Clima abbastanza frizzante in casa Ferrari, emerge un retroscena tra Leclerc e Sainz che mette in forte imbarazzo la scuderia

Non sembra esserci troppo affetto tra i due piloti Ferrari: la conferma arriva anche da un episodio social che non è passato inosservato. La sensazione è che la coppia dei piloti sia ormai definitivamente pronta per una separazione.

Il Gp di Monza ha confermato come la Ferrari sappia ancora trovare qualche spunto in pista, nonostante il rapporto poco collaborativo tra i suoi due piloti. La rivalsa di Sainz è arrivata nel GP di Monza, dimostrando a tutti di poter essere ancora un driver che in pista ha qualcosa da dire.

Proprio per questo, si sono scatenate le polemiche incrociate con Leclerc. Il pilota monegasco aveva vinto su questo circuito nel 2019, soffre per il fatto di non essere un protagonista con la rossa. In particolare, sono i social a scatenare un bel problema che coinvolge i piloti ma anche i loro entourage.

Leclerc-Sainz, la polemica arriva da Twitter

Tutto è avvenuto a colpi di click, innescando così la polemica direttamente tra il monegasco e la famiglia di Sainz. In particolare, proprio la prestazione dello spagnolo ha fatto alzare decisamente i toni, con la madre del pilota che ha appoggiato le critiche a Leclerc.

Un comportamento social anomalo, la mamma di Carlos Sainz ha messo il suo like al post di un tifoso che aveva scritto un messaggio particolare: “Sapete cos’ha Sainz e non avrà mai Leclerc? L’onore. Complimenti Carlos, oggi hai chiuso molte bocche”. La signora Reyes Vazquez de Castro ha rimosso poi il like, ma quando era troppo tardi, gli screen erano partiti e la polemica già iniziata. Perché chi di like ferisce, di like perisce secondo la vendetta targata sui social.

Lo stesso Leclerc ha messo il suo like al post di un altro utente, che aveva postato la foto della sua vittoria di quattro anni fa, accompagnandola dalla parola “onore”. Un chiaro riferimento a quanto visto prima, con una replica nemmeno tanto tra le linee.

Piloti che polemizzano, mamme ingombranti e situazione in Ferrari non certo ottimale: la corsa di Monza ha allargato gli animi e porterà sicuramente a qualche decisione. Ormai Leclerc e Sainz non sembrano in grado di sviluppare insieme la macchina, non è escluso come negli ultimi gran premi del 2023 ci sia una rivalità agguerrita che metterà ancora più in difficoltà la Ferrari.