US Open, lo stile di Sinner conquista tutti: qual è il suo segreto

Jannik Sinner ha stregato tutti agli US Open, e non solo per il suo gioco: ecco qual è il segreto del tennista italiano.

L’avventura di Jannik Sinner agli US Open è purtroppo terminata agli ottavi di finale. Al termine di una partita pazzesca con il redivivo Alexander Zverev, l’altoatesino, numero 6 del seeding, si è dovuto arrendere alla serata di grazia del tennista tedesco con un 6-3 al quinto set.

Un brutto colpo per l’altoatesino, che a New York era chiamato a difendere i punti conquistati con il quarto di finale del 2022. La sconfitta contro un giocatore comunque di ottimo livello come Sascha non può comunque far passare in secondo piano il buon cammino di Sinner nel torneo, e soprattutto la sua capacità di conquistare anche i tifosi accorsi a Flushing Meadows per uno stile davvero invidiabile.

Come già accaduto a Londra, nel contesto unico e inimitabile di Wimbledon, il nostro Jannik è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi ancor prima di scendere in campo, grazie a scelte di stile uniche nel loro genere, sia nel circuito maschile che, forse, anche in quello dedicato alle signore.

Se c’è una cosa che non si può certo rimproverare al 22enne altoatesino è la sua eleganza dentro e fuori dal campo. Non sarà il giocatore più ‘bello’ da vedere in assoluto, non avrà il portamento e la fluidità di un Federer o un Gasquet dei bei tempi, ma quando arriva e quando esce dal campo Sinner fa sempre la sua figura, grazie a un dettaglio che non può sfuggire al pubblico più attento.

Sinner conquista i tifosi degli US Open: tutti pazzi per la sua borsa

L’eleganza di Sinner era diventata evidente e manifesta anche a Londra, quando si era presentato in campo con una splendida borsa firmata Gucci. Poteva sembrare un caso isolato, e invece si trattava solo dell’inizio di una partnership che denota un certo gusto e uno stile raffinato da parte del nostro numero uno.

Anche a Flushing Meadows, in un contesto sicuramente meno ‘stiloso’ e più informale rispetto a quello dell’All-England Club, il campione italiano si è presentato in campo con una borsa personalizzata firmata sempre dall’atelier toscano.

Una scelta che ha confermato la partnership in corso tra la griffe di lusso e il tennista e che apre le porte a un nuovo mondo. Se il tennis ci ha infatti abituati alle collaborazioni con marchi sportivi o specializzati come Nike o Slazenger, il massimo dell’eleganza fin qui era stato affidato soprattutto a Lacoste.

La decisione di Sinner potrebbe dunque diventare una svolta, dal punto di vista dello stile, nel mondo di uno sport che può sicuramente fare dell’eleganza un marchio di fabbrica. Anche se al momento si tratta comunque di un dettaglio per i tifosi dell’azzurro, che sperano più che altro di continuare a vederlo trionfare in campo, al di là della borsa con cui accompagnerà le sue imprese sportive.