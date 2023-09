Sainz ‘spacca’ la Ferrari: “È molto strano”

Il terzo posto di Sainz ha aumentato le polemiche in casa Ferrari paradossalmente, le difese sullo spagnolo sono continue

Il secondo pilota della Ferrari sta così prendendo la sua rivalsa, ora stanno emergendo tante voci a difenderlo, creando anche un certo imbarazzo alla scuderia di Maranello.

La rivalsa di Carlos Sainz è arrivata al Gp di Monza, dove il pubblico ha assistito a una battaglia per il terzo posto con Charles Leclerc davvero interessante. Il podio dello spagnolo è stato meritato per aver dato il massimo con una macchina inferiore alla Red Bull, ma che almeno sul circuito di casa ha saputo trarre il meglio dal tifo sugli spalti incessanti.

La polemica però è servita, il rapporto Sainz-Leclerc continua a far discutere e si apre un nuovo capitolo per la scuderia con parole che fanno riflettere. Manca la sinergia fra i piloti, si stanno inserendo nel discorso le famiglie.

Sainz-Leclerc, una battaglia familiare

I due piloti stanno ora ricevendo le difese dei loro familiari. Nei giorni scorsi la mamma di Sainz aveva messo un like a chi criticava Leclerc, con quest’ultimo che aveva replicato repostando un’altra immagine e creando così un bel po’ di imbarazzo nella scuderia. Ora, invece, ad alzare la contesa è Carlos Sainz senior, ex pilota di Rally e padre del pilota spagnolo, che ha parlato dei favoritismi in Ferrari.

L’ex campione motoristico ha parlato ai microfoni di Dazn e non ha mancato nel dare la sua frecciata sulla vicenda. La gestione della Ferrari sui piloti viene messa in dubbio: “Strano che a volte i piloti della Rossa sia possono attaccare fra loro in alcuni Gp e in altri no. È curioso tutto ciò, a Monza credo non ci siano stati ordini di scuderia”. Il riferimento al passato non è nemmeno tanto velato, l’affermazione di suo figlio però ha messo un altro punto importante sulla stagione.

Il papà plaude al figlio: “Carlos è stato bravo, salire sul podio a Monza con la Ferrari è un ottimo risultato, congratulazioni a lui perché lo ha meritato”. In tutto ciò, continua l’imbarazzo della scuderia stanca dell’atteggiamento di Sainz che sembra parlare ormai per interposta persona, i familiari con disinvoltura parlano ai microfoni e commentano sui social. Non proprio il massimo, considerando anche come manca ancora molto alla fine della stagione e, a sorpresa, lo spagnolo ha cinque punti di vantaggio su Leclerc nella classifica dei piloti.