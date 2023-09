Due offerte per lasciare la Ferrari: ultimatum Sainz

By

Carlos Sainz non ha ancora la certezza di rimanere in Ferrari oltre la scadenza naturale del suo contratto, prevista per la fine del 2024

I progetti futuri della Ferrari sono già noti ai più. Almeno per ciò che riguarda le strategie sul mercato piloti a Maranello sembrano avere le idee chiare. Il nuovo team principal Frederic Vasseur ha avviato già da tempo le trattative per il rinnovo di Charles Leclerc che sarà la punta di diamante della Rossa per i prossimi anni.

L’idea consiste nel blindare il talento monegasco fino al 2028, quattro anni oltre l’attuale scadenza del 2024. I programmi relativi al futuro di Carlos Sainz sono invece molto diversi: il management della Ferrari avrebbe infatti deciso di non puntare sul pilota madrileno che a sua volta si sta già guardando intorno in vista delle prossime stagioni.

Non è più un mistero che dai piani alti della scuderia modenese sia stato impartito l’ordine di puntare su Leclerc, considerato tra i due il pilota con le maggiori prospettive e superiori margini di crescita. E questo nonostante Sainz stia dimostrando con i fatti di poter competere almeno alla pari con il suo compagno di squadra.

Dalla Spagna i mass media puntano molto sulla disparità di trattamento che la Ferrari ha riservato e continua a riservare ai suoi due piloti, confermata dal diverso comportamento tenuto sui rispettivi contratti. Mentre il rinnovo di Leclerc è ormai a un passo e sarà annunciato nei prossimi giorni, la trattativa con Carlos Sainz è ferma.

Due grandi offerte per dire addio alla Ferrari: Sainz deve scegliere

Nel frattempo almeno due scuderie si sarebbero fatte avanti con il pilota madrileno manifestando un interesse concreto nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dal sito elnacional.cat, sia la McLaren che l’Aston Martin sarebbero in corsa per ingaggiare Sainz già nella prossima stagione.

Entrambe le scuderia puntano ad anticipare le intenzioni dell’Audi che avrebbe puntato Sainz in vista del suo sbarco in Formula 1 nel 2026. Ma da qui ai prossimi due anni tutto può succedere e ad oggi è molto più probabile che il driver madrileno lasci Maranello al termine di questa stagione che non tra una o due annate mondiali.

Ed è per questa ragione che McLaren e Aston Martin hanno ottime possibilità di ingaggiare Sainz entro breve tempo: la prima lo vuole per sostituire Norris vicino alla Red Bull, la seconda sogna di formare un tandem tutto spagnolo con Fernando Alonso.