Formula 1, costretto ad operarsi: già scelto il sostituto

Avere un infortunio fisico per i protagonisti della Formula 1 può essere un problema. Uno di loro è persino costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico

Il corpo è importante per un protagonista della Formula 1 tanto quanto lo può essere per un calciatore o per uno sportivo in genere. Questo vale certamente sia a livello fisico, sia a livello mentale, visto che se si sta bene di testa si riesce in modo più semplice a dare il massimo, come sa bene ognuno di noi, visto che si tratta di un principio valido per ogni tipo di lavoro.

A volte, però, è necessario arrendersi all’evidenza, specialmente quando il verdetto del medico appare senza appello e non si può fare altro se non finire sotto i ferri. Questo è quello che accadrà a uno dei volti più amati del motorsport, che dovrà inevitabilmente essere sostituito nel suo ruolo.

Può anche accadere di avere una soglia di dolore piuttosto alta e di riuscire a resistere a una sensazione di malessere anche piuttosto a lungo, in altri casi invece ci si impone di farlo sapendo di avere una serie di impegni a cui assolvere e di non avere quindi alcuna possibilità di fermarsi, come invece sarebbe necessario fare.

I protagonisti della Formula 1 non fanno eccezione, a maggior ragione ora che siamo nel pieno della stagione e che i punti in palio non possono che essere ancora più pesanti. Essere assenti dalle gare può essere davvero problematico, proprio per questo si cerca di resistere al massimo. Nonostante questo, arriva il momento in cui non si può fare altro che arrendersi, specialmente quando a imporlo è un medico.

Un protagonista della Formula 1 si arrende: cosa succede a Wolff

È quello che è accaduto in casa Mercedes, anche se non a uno dei due piloti. In realtà, a dover finire sotto i ferri sarà il team principal, Toto Wolff, che si ritroverà obbligato a subire un intervento al ginocchio a causa di un problema che lo tormenta da tempo.

È certa quindi la sua assenza al muretto del team in occasione del Gran Premio del Giappone, previsto nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 settembre sul tracciato di Suzuka. Fortunatamente quindi questo impatterà poco sulla scuderia. Il ruolo di Toto Wolff è fondamentale per ogni scuderia di Formula 1, proprio per questo anche se solo per un weekend ci sarà una persona che al suo posto farà da team principal.

La scelta della Mercedes è ricaduta su Jerome D’Ambrosio, nuovo braccio destro dell’austriaco dopo l’addio di James Vowles e attuale “Driver Development Director”. Pur essendo da poco entrato nel team, si sta facendo sempre più apprezzare, non a caso c’è chi pensa possa essere la persona adatta per sostenere Wolff se dovesse decidere di andare altrove.

La Mercedes punta a chiudere al meglio le prossime gare per provare a conquistare il secondo posto nella classifica costruttori, proprio per questo anche D’Ambrosio potrebbe essere decisivo.