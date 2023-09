Gattuso pronto a sedersi sulla panchina del Lione

A meno di un anno dall’addio al Valencia, Gennaro Gattuso sarebbe pronto a sedersi sulla panchina del Lione. L’ex tecnico di Milan e Napoli, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe avuto contatti positivi con la dirigenza del club francese. Il tecnico calabrese avrebbe vinto la concorrenza di altri colleghi e potrebbe sostituire l’esonerato Laurent Blanc.

LIONE-GATTUSO, L’ULTIMA ESPERIENZA A VALENCIA

L’ultima panchina occupata da Gattuso è stata quella del Valencia nella scorsa stagione. Il tecnico ex Napoli aveva sposato la causa dei Murcielagos. Una esperienza difficile fin dagli albori. D’altronde è noto come da anni la proprietà del club spagnolo abbia grosse difficoltà a condurre il club in maniera “soddisfacente” per i tifosi. Tuttavia, una gestione talmente negativa e complicata da rendere difficile il lavoro anche agli allenatore.

L’ex Campione del Mondo ha resistito nonostante le difficoltà sul mercato, fino ad arrivare alla rescissione del contratto. Ora per Gattuso dopo 8 mesi potrebbe essere tornata la possibilità di salire in sella su una panchina importante come quella del Lione.

LA SITUAZIONE DEL LIONE

Gattuso per l’incarico con il club francese, fino a qualche ora fa, era in lizza con Oliver Glasner, Habib Beye e Graham Potter. Tuttavia, forse per via dell’adattabilità del calabrese a diverse situazioni, la scelta sembra essere ricaduta su di lui.

L’ex Milan è già subentrato diverse volte a stagione già iniziata. Di recente è successo al Milan e al Napoli. Con i rossoneri era riuscito quasi a portare il Diavolo in Champions League; mente, col Napoli, ha vinto la Coppa Italia.

All’OL arriva in un ambiente esasperato da un avvio di stagione ultranegativo. L’esonero di Blanc, subentrato un anno fa al posto di Peter Bosz dopo un altro avvio negativo di stagione.

Un pareggio e tre sconfitte, così è cominciata la stagione. Tre gol fatti e dieci subiti, compresi i 4 presi in casa contro il PSG. Gattuso subentra a Lione con il compito di risollevare le sorti del club. La rosa dell’OL di certo non vale l’ultima posizione in Ligue1. Ma le maggiori difficoltà per il club sono fuori dal campo. Il passaggio di consegne tra Jean-Michel Aulas alla nuova proprietà americana ha creato non pochi grattacapi. Ma Gattuso è temprato anche per queste situazioni, visto che ha affrontato le tumultuose situazioni Pisa e Milan negli anni.