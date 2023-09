Guardiola sorprende ancora: scambia Bernardo Silva con un diciassettenne

L’allenatore del Manchester City ha un piano in mente: Bernardo Silva come pedina di scambio per un affare

È tempo di Nazionali e i maggiori club europei sono rintanati nei rispettivi centri sportivi per pianificare le prossime partite da qui alla fine di settembre. Un tour de force importante visto anche l’avvio della prossima Champions League che inizierà il 19 settembre.

E c’è chi invece pensa addirittura più in la, al prossimo mercato che ancora deve venire. Come ad esempio il lungimirante Pep Guardiola in grado di eseguire il lavoro di manager a tutto tondo come pochi altri allenatori al mondo. E così un occhio di riguardo ce l’ha per il prossimo mercato, per quel Manchester City che vorrà diventare ancora più grande di quanto non lo sia già, andando a rinforzarsi con nuovi talenti potenzialmente in grado di mantenere il livello complessivo della squadra molto alto.

Uno di questi in particolare potrebbe provenire dal Paris Saint Germain e ha stregato Guardiola per quel che ha fatto vedere finora.

Guardiola, occhi puntati sul talento del PSG: mirino su Zaire-Emery

Secondo Team Talk, il Manchester City su consiglio del proprio allenatore avrebbe chiesto al Paris Saint Germain informazioni sul giovane Warren Zaire-Emery, classe 2006 e già perfettamente integrato tra i grandi della squadra della capitale francese tanto che ad oggi è il più giovane calciatore della squadra ad aver esordito in Champions League (contro il Maccabi Haifa lo scorso ottobre).

Guardiola ne è rimasto impressionato e la scorsa estate aveva persino pensato di arrivare a lui mettendo sul piatto Bernardo Silva il cui profilo piace tantissimo al direttore sportivo dei francesi Luis Campos che lo scoprì ai tempi del Monaco. Quest’estate il portoghese era stato vicinissimo a vestire la maglia dei capitolini per poi fare dietrofront a fine mercato rinnovando il suo contratto in scadenza fino al 2026.

Lo scambio a dir poco clamoroso tra Bernardo Silva e Zaire-Emery si stava per concretizzare la scorsa estate, riporta Team Talk citando l’esperto di mercato Jonathan Johnson il quale ha dichiarato che i due club avevano parlato del potenziale scambio sin dall’inizio dell’estate, conclusasi alla fine con nulla di fatto, tanto che oggi Zaire-Emery è considerato un calciatore chiave dal nuovo allenatore Luis Enrique.

Tuttavia, nonostante il contratto di Bernardo Silva sia stato rinnovato non è scontato che in futuro il PSG possa di nuovo provarci. Magari mettendo sul piatto proprio quello Zaire-Emery che Guardiola accoglierebbe volentieri all’Etihad Stadium.