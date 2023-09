Idillio finito, addio a un campionissimo dei mondo dei motori

Sodalizio ai titoli di coda tra il campionissimo del mondo dei motori e il team che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera

Nella vita può sempre capitare che un rapporto si interrompa e ciò vale anche nello sport. Di addii dolorosi per tifosi e stessi protagonisti ce ne sono stati nel corso della storia, ed è così anche oggi.

Si potrebbero citare tanti esempi a riguardo, e in ogni ambito, ma tra le ultime di questo periodo è impossibile non aver fatto caso alla notizia che riguarda un’eventuale separazione tra la Honda e il campionissimo Marc Marquez.

Come riportato da Sky Sport e confermato anche da fonti estere, il fuoriclasse di Cervera si starebbe per separare dalla Honda dopo undici anni in MotoGP trascorsi sempre con gli stessi colori del team giapponese. Infortuni a parte, lo spagnolo sta pagando da troppo tempo un gap troppo elevato tra le prestazioni della sua RC213V e le moto rivali.

Un divario che è diventato difficile da colmare e che alla fine avrebbe spinto Marquez a guardarsi intorno, ancora motivato, peraltro, a voler vincere il suo nono titolo iridato. La Honda, ad oggi, non gli garantisce la competitività per ambire al suo scopo e così sono ormai diversi mesi che gli addetti ai lavori ipotizzano un futuro lontano dalla Casa dell’Ala.

Marc Marquez-Honda ai titoli di coda: l’ipotesi è concreta

Già dopo i giorni del Gran Premio di Misano, il suo addio ad HRC potrebbe concretizzarsi nonostante le smentite arrivate nelle varie interviste a cui si è sottoposto nell’arco del weekend romagnolo.

Ad attenderlo, ci sarebbe il team Gresini, lo stesso con il quale sta correndo da quest’anno il fratello Alex. Quest’ultimo sta ottenendo buoni risultati con la squadra di Nadia Padovani, supportato da una Ducati super competitiva. Da qui, l’idea di Marc di andare a ricongiungersi con il fratello dopo la breve parentesi alla Honda del 2020.

La moto di Borgo Panigale darebbe determinate garanzie in termini di prestazioni all’otto volte iridato. I risultati di Alex e quelli di Bastianini della stagione scorsa sono sotto gli occhi di tutti e, dunque, un passaggio del campione iberico in una squadra satellite non sarebbe poi così da escludere.

Ad avvalorare quest’ipotesi ci sarebbe poi la tesi di Speedweek – testata di proprietà della Red Bull, sponsor del pilota -, che ha evidenziato come il passaggio in un team non ufficiale consentirebbe a Marquez di non dover pagare alcuna penale per liberarsi con un anno di anticipo dal contratto che lo lega ad HRC. Un aspetto, questo, non di poco conto.