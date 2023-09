Bonucci fa causa alla Juventus: chiederà un risarcimento

Leonardo Bonucci ha lasciato da qualche settimana la Juventus per approdare all’Union Berlino. Il suo addio burrascoso ai bianconeri sembrava archiviato, in attesa dell’esordio con la maglia del club tedesco. Invece, nella mattinata di oggi è arrivata la novità: Leonardo Bonucci ha deciso di fare causa alla Juventus.

BONUCCI E LO SCONTRO CON LA JUVENTUS

In estate la Juventus ha deciso di fare a meno del proprio capitano. Leonardo Bonucci non faceva più parte dei programmi della Juventus, che ha affidato in seguito la fascia di capitano a Danilo. Per i bianconeri l’avventura del difensore viterbese, per via delle sue prestazioni e dei continui problemi fisici, era finita.

La decisione irremovibile dei vertici tecnici della Vecchia Signora era stata comunicata a Leo, mentre si trovava in Versilia per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza. Al rientro a Torino, per Bonucci non c’era più spazio alla Juventus. Tanto che Massimiliano Allegri, di comune accordo con la dirigenza, aveva anche deciso di non portare il numero 19 nella tournée statunitense.

Da lì in poi, Bonucci è stato inserito nel gruppetto degli “esuberi” bianconeri. Leo tra i giocatori messi fuori dal progetto tecnico della squadra di cui era il capitano non ci voleva stare. Quindi, Bonucci aveva chiesto più volte il reintegro, prima di arrendersi all’impossibilità di tornare a tutti gli effetti un calciatore della prima squadra bianconera e trasferirsi in Germania.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La vicenda che sembrava chiusa, dunque, oggi ha aggiunto un nuovo capitolo. Bonucci farà causa alla Juventus. Il difensore viterbese ha deciso di dare seguito alle richieste di reintegro, dando mandato ai suoi legali di fare causa alla Juventus. Alla base della richiesta dell’ex capitano il trattamento non equo ricevuto in sede di allenamento, e l’anomalia gestione della sua partecipazione alle attività della prima squadra.

Situazioni che, secondo Bonucci e i suoi legali, avrebbero recato danno alla sua immagine e di cui la Juventus sarebbe responsabile. La società si dovrà dunque difendere dalle accuse del calciatore, anche se in risposta alle richiesta di reintegro aveva sempre affermato di aver agito in rispetto dei regolamenti vigenti.

BONUCCI E LA JUVENTUS, FINISCE MALISSIMO

Ad assistere e pagare per questo spettacolo impietoso sono come sempre i tifosi. La Juventus non ha salutato una delle sue Leggende di questo ultimo decennio abbondante, e Bonucci sta “sporcando” la sua storia bianconera fatta di amore e odio. Il suo ritorno dal Milan nel 2018 aveva in qualche modo “cancellato” il suo burrascoso addio di un anno prima.

Oggi però il legame tra Bonucci e la Juventus sembra essersi ormai spezzato. Ed è triste vedere volare gli stracci tra la società e Leo, che assieme hanno fatto e vinto tanto. D’altronde Bonucci è stato uno dei dei pilastri del ciclo bianconero dei 9 Scudetti (lui ne ha vinti solo 8). E la Juve è la società che ha dato a Bonucci la possibilità di diventare “Bonucci”, resistendo alla voglia di venderlo dopo una prima stagione molto deludente.