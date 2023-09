Eva Padlock si gira e manda tutti ko: lato B mai visto

Eva Padlock è tornata a pubblicare foto da urlo con l’utilizzo della piattaforma social Instagram, sulla quale ha un profilo seguitissimo

La conosciamo dai tempi della Superbike, quando sin da subito riuscì a rubare la scena a ben più rinomati piloti (almeno sulla carta) grazie alla sua prestanza e alla sua presenza. Di lì la sua ascesa è stata inarrestabile. A dispetto del nome dalla fonetica anglosassone, Eva Padlock nasce invece a Barcellona il 13 maggio 1984 ed è quindi del segno del Toro e per tanto si distingue per la propensione a riflettere prima di agire, ma anche la tenacia, la caparbietà, la lealtà, la pazienza. Sempre a Barcellona ha studiato design d’interni all’Escola Massana.

La Padlock inizia ufficialmente la sua carriera come “ombrellina” dei motociclisti, ovvero colei che accompagna il pilota alla partenza, durante le gare della Superbike ma ben presto il suo profilo viene attenzionato dalla Moto GP. Insieme a Kylie Marie Walton, diventa infatti proprio durante le gare di Moto GP testimonial di Monster Energy, ottenendo il soprannome di Monster Girl. Tuttavia questo non riguarda in alcun modo il suo aspetto fisico o morale.

La sua notorietà lievita a vista d’occhio non appena si presta ad un servizio fotografico per Sports Illustrated, dove ha posato per la rubrica Lovely Lady of the Day. Grazie a ciò la modella spagnola comincia ad essere molto seguita sui suoi profili social. Diminuisce quindi drasticamente ma gradualmente il suo impegno nel mondo della Moto GP, spostandosi via via nel campo della moda. In questo ambito posa con i completi di intimo più minimal. Molte di queste immagini vengono inoltre ripubblicate da lei stessa anche sul suo profilo Instagram, come accaduto nell’ultimo caso che ha scaldato i fan di recente.

Eva Padlock uno splendore: passioni e foto da urlo

Questa scelta strategica di utilizzare i propri profili social privati ha fatto sì che la sua immagine riscuotesse grande successo a livello commerciale: è in questa maniera che molte aziende di moda hanno iniziato a chiedere la sua collaborazione, data la notorietà raggiunta. Eva Padlock, dopo poco tempo, diventa così testimonial del brand Fashion Nova.

Di Eva Padlock si sa per certo che abbia un fidanzato. Tuttavia in tempi non sospetti ha saggiamente deciso di non rivelare la sua identità per mantenere privato questo lato della sua vita, soprattutto sui social network dove è molto in vista. È infatti fondamentale che i follower imparino ad apprendere la rigorosa differenza che sussiste fra l’immagine pubblica di una superstar e la sua sfera più intima. Del consorte si sa solo che verosimilmente è lui a preparare a Padlock i canestrelli al ragù e ad immortalarla all’interno delle mura di casa propria per gli scatti che lei condivide su Instagram.

Entrambi grandi sostenitori della Juventus, Padlock è solita postare foto in cui indossa le tipiche magliette bianconere della squadra, una passione calcistica che è incrementata soprattutto a seguito dell’acquisto di Cristiano Ronaldo. In quest’ultimo post però non è quel tipo di “football” che viene messo a risalto, bensì si sottolinea lo start della stagione di NFL 2023, vale a dire la 104ª stagione sportiva della National Football League che è niente meno che la massima lega professionistica statunitense di football americano.

Lo sport sembra quindi essere nel sangue di Eva Padlock che su Instagram illumina la scena con un ultimo scatto da capogiro.