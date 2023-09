Formula decisa: super colpo a gennaio per Allegri

La Juve è pronta a definire quello che sarà il primo colpo per gennaio, il 2024 inizierà con botto per Max Allegri

La Juventus avrà bisogno ancora di rinforzi, soprattutto sul fronte dell’esperienza sembra mancare ancora qualcosa. In soccorso potrebbe arrivare una ex stella della Serie A, pronto per il ritorno nel nostro campionato.

Sette punti in tre gare, ma la sensazione è di dover aggiungere muscoli, esperienza e maggiore grinta. La Juve di inizio stagione ha lasciato qualche traccia di come potrebbe essere un’annata dove l’unico obiettivo resta il campionato, oltre la Coppa Italia.

I rinforzi sono arrivati col contagocce per Max Allegri, che sta responsabilizzando i giovani… ma vorrebbe anche qualche veterano di qualità. In particolare, c’è un elemento in grado di poter fare la differenza in bianconero, tornando in Italia dopo un’avventura in Liga.

Affare Juve, a gennaio il colpo

Come riportano i media esteri, c’è un ritorno di fiamma verso un elemento da tempo nel mirino delle squadre italiane. Lo hanno cercato Roma e Inter, poteva essere l’uomo giusto per chiudere al meglio una big italiana, ma non se n’è fatto nulla. In prospettiva della sessione invernale gli indugi potrebbero essere rotti, prendendo così un elemento dal sicuro potenziale in campo. Juve diretta su Rodrigo de Paul: l’argentino potrebbe rientrare in Italia.

Il centrocampista è emerso con l’Udinese, prima di una cessione all’Atletico Madrid che non gli ha sorriso più di tanto. La Liga non è il territorio adatto per fare bene, aveva già giocato col Valencia e con Simeone sta dimostrando i suoi limiti, almeno per il progetto di gioco del Cholo. Pur campione del mondo, in Spagna non è mai riuscito a farsi volere bene dalla piazza, che addirittura gli negò anche l’applauso dopo il ritorno dal Qatar.

De Paul alla Juve a gennaio, quando era stato scartato qualche stagione fa: misteri del mercato ma anche ridimensionamento degli obiettivi bianconeri, ai quali ora un elemento del genere farebbe comodo per innalzare la cifra tecnica di un reparto che avrebbe bisogno.

Non è da escludere che l’argentino possa arrivare in prestito con diritto di riscatto: le parti si potrebbero accordare per una cifra futura di circa 25 milioni di euro. Che arriverebbe già da qualche cessione in mezzo al campo proprio per gennaio, nomi come McKennie e Nicolussi Caviglia potrebbero portare l’incasso giusto da investire poi per assicurarsi anche l’argentino a titolo definitivo.