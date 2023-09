Lotta tra Campioni del Mondo, Grosso supera Gattuso per la panchina del Lione

Sembrava quasi tutto fatto tra Gattuso e il Lione, invece nelle scorse ore Fabio Grosso ha sopravanzato il tecnico calabrese nella corsa alla panchina del club francese. Un incredibile derby tra due ex Campioni del Mondo del 2006 per il posto vacante da allenatore dei francesi. Grosso, dopo la fine dell’avventura con il Frosinone, è infatti libero di accasarsi dove vuole e sarebbe ora il favorito per subentrare all’esonerato Laurent Blanc.

LIONE, GROSSO IN VANTAGGIO

Nelle ultime ore, il Lione ha dunque sterzato verso la candidatura a sorpresa di Fabio Grosso. L’ex tecnico del Frosinone, nella giornata di domani, dovrebbe incontrare lo Stato Maggiore del club per definire i dettagli. Per l’ex terzino sarebbe la prima esperienza in un club così importante, ma non all’estero avendo già allenato in Svizzera. Gattuso, invece, che all’estero ha ormai più di un’esperienza, probabilmente ha pagato una richiesta d’ingaggio superiore a quella di Grosso.

Fabio Grosso vola verso il Lione con grandi credenziali. Negli ultimi tre anni, grazie anche al supporto della società frusinate, ha costruito un grande progetto tecnico arrivando alla promozione dalla Serie B alla Serie A dominando la cadetteria. Anche da un punto di vista prettamente tecnico, Grosso affascina per via della sua preferenza per il 4-3-3.

GROSSO DI NUOVO IN FRANCIA?

L’ex Campione del Mondo 2006, d’altronde in Francia ci era già stato e proprio con la maglia dell’Olympique Lione. All’OL Grosso ha trascorso due stagioni, dal 2007 al 2009. L’esterno arrivò nel 2007, dopo il deludente a livello di performance anno passato all’Inter immediatamente dopo la vittoria del Mondiale. Due stagioni in cui Grosso non è certamente diventato un beniamino dei tifosi, ma si è dimostrato un esterno di grande affidabilità.

Quello tra il 2007 e il 2009 era però ancora l’OL di Aulas, mentre oggi la proprietà è cambiata proprio in estate con l’approdo dell’americano John Textor alla guida del club. Fabio nella prima stagione sul Rodano partecipò attivamente alla vittoria dell’ultimo campionato dell’incredibile serie di 7 campionati francesi vinti dall’OL. Nel 2009 tornò in Italia, alla Juventus, dove deluse ugualmente e chiuse la carriera da giocatore. Da Torino e proprio dalla società bianconera è partita la sua carriera in panchina.

LA CANDIDATURA ALL’OM

In estate, peraltro, Grosso era già stato in qualche modo vicino al campionato francese. Infatti, immediatamente dopo l’addio al Frosinone, Grosso era finito nella lista dei candidati alla panchina del Marisiglia. All’OM, Grosso avrebbe sostituito Igor Tudor, tuttavia alla fine la scelta è andata su Marcellino Garcia Toral.