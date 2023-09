Formula 1, l’annuncio fa sognare: “Non posso dire di no”

La Formula 1 potrebbe ritrovare un ex grande campione che ritiratosi lo scorso anno non ha escluso la possibilità di rimettersi in gioco

L’addio alle gare per un pilota di Formula 1 è spesso un vero e proprio tormento. Una decisione con cui prima o poi tutti devono fare i conti e che nel corso degli anni è stata presa da tanti grandi campioni che ad un certo punto hanno compreso di non essere più in grado di lanciarsi a trecento all’ora sui rettilinei di tutto il mondo.

Alain Prost, Nigel Mansell, più di recente Damon Hill, Jacques Villeneuve, addirittura Nico Rosberg che ha abbandonato il Circus tra lo stupore generale un attimo dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo. Sono soltanto alcuni dei grandi campioni che dopo anni di attività hanno trovato la forza di appendere il casco al chiodo.

Così come l’aveva trovata Sebastian Vettel, il trentaseienne tedesco quattro volte campione del mondo di Formula 1 alla guida della Red Bull. Quel momento fatale non è semplice per nessuno e non lo è stato neanche per un fuoriclasse autentico come Vettel che per quasi tutta la sua carriera ha dovuto convivere con la nomea di ‘erede di Michael Schumacher‘.

Una pressione talmente forte da risultare a tratti quasi insostenibile. Al termine della stagione scorsa Vettel così ha dato il suo addio ai circuiti e alle gare di Formula 1. Da quel momento in poi l’ex pilota di Red Bull e Ferrari è scomparso dai radar, facendosi vedere dai suoi ex colleghi solo in occasione del Gran Premio di Monaco, ormai diventato un evento più mondano che sportivo.

Formula 1, Vettel torna in pista: le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi

In un’intervista recente concessa a Sky Sports F1, ai microfoni di un suo ex collega come Martin Brundle, Sebastian ha fatto intendere come l’ipotesi di un suo ritorno in pista al volante di una Formula 1 non sia affatto inverosimile. Una risposta che ha lasciato di sasso sia Brundle che gli appassionati delle quattro ruote.

“Se mi piacerebbe tornare? Non posso dire di no, perché in realtà non puoi saperlo – le parole a sorpresa di Vettel – credo che se questa domanda fosse stata posta ai piloti che hai citato, beh, alcuni probabilmente avrebbero detto ‘no, non tornerò’, ma alla fine sono tornati tutti. Quindi non posso escluderlo“.