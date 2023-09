Ritiro dopo l’addio alla big: è arrivata la decisione

C’è una decisione importante che sta maturando in queste ultime ore: un top player è pronto a lasciare il calcio giocato

La scelta del ritiro è ormai imminente, dopo aver dato tanto al mondo del calcio è il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Una scelta discussa e con un futuro che sembra essere già stabilito.

La pausa per le nazionali ha congelato il fervore dei campionati portando l’attenzione su tanti temi. Oltre alle gare delle selezioni con le polemiche per i tanti infortuni, stanno arrivando notizie non troppo confortanti per alcuni top player, in particolare c’è un big pronto al ritiro.

Una notizia che fa discutere e riflettere, dopo l’addio alla big si era guardato un po’ intorno ma ora sembra emergere la voglia di chiudere con il calcio professionistico. Da calciatore ha giocato e vinto anche molto, la sua nuova fase della vita ruoterà comunque intorno a un top club.

Arriva il ritiro, c’è un ruolo pronto per Handanovic

Nelle ultime settimane c’era stato qualche sondaggio, ma la mancanza di concretezza è stata tale da arrivare alla decisione definitiva. Da prendere con la calma necessaria, quella che in campo metteva con grande abilità a disposizione della sua squadra, rendendo meno duri i momenti di crisi. È Samir Handanovic a ritirarsi, a ormai quarant’anni il portiere dice basta col calcio giocato.

Appenderà scarpini e guanti al chiodo, il portiere sloveno per quasi diciotto anni è stato protagonista in Serie A. Dal flop di Treviso (dimenticato in fretta da tutti), passando per la crescita nell’Udinese e la maturità raggiunta nell’Inter, trovando uno spazio da capitano e da leader dello spogliatoio negli ultimi tempi. Proprio per questo, la stessa società nerazzurra non rimarrà insensibile: Handanovic nello staff di Inzaghi, una soluzione sembra essere già pronta per il futuro dell’ormai ex estremo difensore.

Si parlò di questa chance già qualche mese fa, il contratto in scadenza da calciatore non era stato rinnovato e si pensava già a un ingresso immediato nei quadri tecnici. Rimasto svincolato, ha tentato di capire se c’erano opportunità altrove, qualche sondaggio c’era stato. La Roma poteva metterlo in competizione con Rui Patricio, la Lazio invece cercava un vice Provedel (poi ha ripiegato su Sepe). Dall’estero non sono arrivate offerte convincenti, così ecco come Handanovic abbia deciso di maturare una scelta importante, ma fatta con grande serenità.