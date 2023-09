Serie A: Juventus-Lazio e Inter-Milan: un sabato ricco di emozioni!

Si avvicina il ritorno della Serie A dopo la sosta per le Nazionali e soprattutto si avvicinano due big match che attirano l’interesse dei tifosi e degli appassionati: parliamo di Juventus-Lazio e di Inter-Milan.

Il match dell’Allianz Stadium è previsto per sabato alle ore 15. I bianconeri vengono dalla vittoria di Empoli, giunta dopo il pareggio deludente contro il Bologna e il successo contro l’Udinese all’esordio. La squadra di Allegri, con 7 punti, proverà ad approfittarsi del derby della Madonnina per rosicchiare eventualmente qualche punto su una delle due milanesi (o perché no, su entrambe).

Dall’altra parte, però, ci sarà la squadra di Sarri, intenzionata a trovare una certa continuità dopo la vittoria esterna sul Napoli e dopo due sconfitte di fila. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questo stadio, la Vecchia Signora ha ottenuto una vittoria netta (3-0 nel novembre 2022). Questa volta, le cose potrebbero andare diversamente e si potrebbe assistere ad un match per larghi tratti equilibrato: segnaliamo il segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,13, stessa quota su Betclic, mentre su WilliamHill è a 2,05.

È interessante anche constatare come nelle ultime due partite giocate all’Allianz contro la Lazio (compresi i quarti di Coppa Italia del febbraio scorso), la Juventus sia stata in grado di non subire gol. Che possa succedere la stessa cosa sabato? Su Planetwin365, il “NoGoal” è quotato a 1,87, su WilliamHill 1,80 e su Unibet 1,83. Tra i risultati esatti, evidenziamo l’1-0 in favore della Vecchia Signora, su Planetwin365 a 6,87 con Unibet che lo propone a 5,80 e WilliamHill a 6,50.

Sempre sabato, alle ore 18, si giocherà il derby della Madonnina. Un Inter-Milan che ha già il sapore di qualcosa di più di una semplice sfida alla quarta di campionato. In primis perché le due squadre di Milano hanno cominciato in maniera ottimale la stagione, con tre vittorie in altrettante gare; in secondo luogo perché i rossoneri vogliono interrompere un trend molto negativo.

La squadra di Pioli ha, infatti, subito ben quattro ko in altrettante stracittadine contro i cugini nerazzurri. Tutte, precisiamo, disputate nel 2023. La vittoria del Milan sabato vale 3,45 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 3,20 e su Betclic 3,35.

Volendo optare per una proposta allettante, si potrebbe ipotizzare un vantaggio nella prima frazione di gioco da parte della squadra di Inzaghi con vittoria finale del Milan: il “Parziale-finale 1/2” pagherebbe 36,66 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 26 e su Unibet 36.

Tra i risultati esatti, attenzione al 2-1 in favore del Milan: su Planetwin365 la quota è di 12,33 con WilliamHill che la propone a 13,00 e Unibet a 9,50.