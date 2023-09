Colpo di scena Nadal, cambia la data del rientro: nessuno se lo aspettava

Arriva un’importante aggiornamento sulle condizioni di Rafa Nadal, fermo dallo scorso gennaio per un infortunio che gli ha fatto saltare tutta la stagione

Un’annata tennistica senza Rafa Nadal. Più volte, nella sua leggendaria carriera, il campione spagnolo ha dovuto fronteggiare e superare infortuni più o meno gravi con conseguenti periodi di stop. Mai però, Rafa era stato costretto a saltare una stagione intera come avvenuto nel 2023.

Era lo scorso gennaio quando, nel corso del match di secondo turno all’Australian Open contro McKenzie McDonald, Nadal ha riportato un infortunio al muscolo ileopsoas. Inizialmente si era ipotizzato uno stop di sei settimane che poi si è prolungato per quattro mesi fino all’intervento chirurgico dello scorso giugno, avvenuto a ridosso di una conferenza stampa nella quale Rafa aveva annunciato che non sarebbe tornato in campo nella stagione in corso.

Dopo un periodo di riabilitazione post operatorio, Nadal ha ripreso ad allenarsi, seppur in modo blando, sul campo. Non abbiamo notizie ufficiali sulle sue condizioni. Tuttavia, in una recente intervista, chi lo conosce (forse) meglio di tutti ha fornito un’importante aggiornamento a riguardo.

Nadal, quando potrebbe rientrare: le ultime

A parlare delle condizioni di Nadal, in un’intervista a El Desmarque ripresa da Tennisworlditalia, è stato lo zio Toni, suo ex coach fino alla sostituzione con Carlos Moya. Toni ha cresciuto tennisticamente il nipote fin da piccolo, accompagnandolo per larga parte della sua carriera.

Vittorie e sconfitte, cadute e risalite, Toni e Rafa hanno condiviso molto insieme. Pertanto, se l’ex coach si sbilancia sulle condizioni di Nadal, non è propriamente un annuncio ufficiale ma poco ci manca.

“Rafa sta bene e si sta riprendendo. Il suo obiettivo, se tutto andrà bene, è tornare in campo all’Australian Open. Ovviamente dovremo monitorare la sua condizione e seguire bene i suoi ritmi di allenamento.” Queste le dichiarazioni di Toni che confermano, di fatto, quanto si è scritto già nelle scorse settimane e annullano, definitivamente, le possibilità di rivedere in campo Nadal già a fine 2023.

Nei giorni scorsi, infatti, si era ipotizzato un suo possibile rientro in occasione della fase finale di Coppa Davis che la Spagna ospiterà a Malaga il prossimo novembre. Nulla da fare, bisognerà attendere altri due mesi per assistere a quello che tutti i tifosi aspettano da tempo.

Comunque andrà, il 2024 sarà l’ultimo anno della carriera di Nadal. Un addio già scritto ma che non gli toglierà, se in condizioni di competere, la voglia di vincere. Intanto, con l’assenza allo Us Open e la mancata conferma del quarto di finale raggiunto lo scorso anno, Rafa è precipitato alla posizione 298 del ranking Atp. Tutto come previsto, anche se si fa fatica solo ad immaginarlo.