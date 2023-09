Carlos Alcaraz nel caos: “distrutto” per questa foto

Carlos Alcaraz entra sempre più nel mirino, il tennista spagnolo è criticato duramente sui social per una scelta che poteva essere differente

Uno dei migliori tennisti al mondo ora è criticato un po’ da tutti, la scelta fatta non è piaciuta né ai fan di lunga data e nemmeno ai tifosi più occasionali.

Il mondo dei social spesso può portare a problemi importanti, andando così a scatenare l’ira degli utenti. In questo caso, Carlos Alcaraz è diventato virale ma non per i suoi colpi e le sue vittorie in campo. Il tennista, tanto bravo con la racchetta in mano, stavolta non ha raccolto i favori del pubblico, innescando una maxi polemica anche sul mondo del web.

Anche le scelte extra campo di un campione sono così criticate e analizzate al millimetro, la leggerezza di Alcaraz è un tema centrale soprattutto in Spagna.

Alcaraz, la gaffe non è perdonata: delirio sul web

È d’altronde uno dei temi ancora caldi in Spagna, su cui c’è un fronte ben preciso che sta facendo battaglie ormai da anni. Un argomento molto sensibile in cui il campione è entrato quasi a gamba tesa, un po’ volontariamente e un po’ anche senza accorgersene. Vedere Alcaraz alla Corrida ha scatenato gli animalisti, che si sono scagliati direttamente contro il campione di tennis.

🏆🎾 ¡¡UN CAMPEÓN EN LOS TOROS!!🏆🎾 El tenista @carlosalcaraz, actual número dos del mundo y el mejor deportista español del momento, se encuentra hoy presenciando la corrida de toros en Murcia junto al torero Pepín Liria y al entrenador José Antonio Camacho.#TodosALosToros… pic.twitter.com/Rgj2AjX9TI — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) September 11, 2023

Il tennista è diventato così il bersaglio della critica e delle associazioni, le foto postate dai siti spagnoli non sono piaciute, soprattutto perché lo stesso Alcaraz, insieme all’allenatore, ha salutato i toreri protagonisti della contesa.

Da questo punto di vista, in Spagna c’è un acceso fronte in difesa dei tori, considerando la corrida come uno sport non più tollerabile che mette a rischio la vita degli animali. Sport tanto discusso quanto seguito, nelle arene non c’è mai un posto libero e – in questa occasione – l’ospite di gala è stato un Alcaraz un po’ troppo sprovveduto nel manifestare la sua partecipazione all’evento.

L’associazione Peta ha implorato, ancora una volta, di non seguire questo sport e nemmeno di emulare il campione nel vedere dal vivo questi tipi di spettacoli. Il 20enne tennista presente a Murcia diventa così virale e per una volta non per i suoi colpi in campo, quanto semplicemente da spettatore. La polemica sta proseguendo a macchia d’olio, l’evento della fiera locale spagnola ha così portato a uno scollamento tra i fan e il giovane campione.