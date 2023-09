Schumacher, colpo di scena assurdo: accadrà tra prestissimo

Incredibile colpo di scena che vede come protagonista Schumacher: importante passo in avanti per la sua carriera. Cosa sta accadendo?

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora davvero poco ci manca. La carriera di Mick Schumacher, figlio del grande Micheal, potrebbe prendere molto preso una svolta molto inaspettata. Allo stesso tempo, però, decisamente interessante.

Per chi non lo sapesse il giovane tedesco, campione della F2 nel 2020 e alfiere della Haas nelle stagioni 2021 e 2022, da poco ha perso il suo posto nella Formula 1 nella passata stagione, tanto da accontentarsi di fare il terzo nel team Mercedes. Adesso, però, le cose stanno per cambiare.

Il ruolo di riserva, nella scuderia di Brackley, non è stato sufficiente per garantirgli un ritorno da titolare nel 2024. Il suo obiettivo è sempre stato chiaro: ritornare a fare gare e non lavorare al simulatore. Ed è per questo motivo che ha deciso di varare per altre opportunità che siano esterne al Circus. La più interessante è quella del mondiale endurance.

Mick Schumacher, svolta importante nella sua carriera

Non è affatto un mistero che, nell’ultimo periodo, stia andando a crescere sempre di più. Soprattutto dopo l’ingresso di case costruttrici importanti come Ferrari, Porsche e Peugeot. Senza dimenticare che, il prossimo anno, andrà ad aggiungersi l’Alpine, che schiererà nella categoria Hypercar la nuova A424_β. Gli esperti non hanno dubbi: proprio questa potrebbe essere la prossima destinazione del figlio d’arte.

A riportare questa notizia (che avrebbe del clamoroso) sono vari importanti media tedeschi. A quanto pare Mick avrebbe avuto in incontro con Bruno Famin, il nuovo capo del team Alpine di F1 ad interim. Quest’ultimo avrebbe contattato la sua manager Sabine Kehm. Lo scopo di questo incontro? Organizzare un test sulla nuova Hypercar nelle prossime settimane.

In questo caso, il passaggio al WEC, garantirebbe al giovane atleta tedesco tutto lo spazio necessario per mettersi in mostra. Non solo: un contesto molto competitivo e stimolante. A dire il vero, in passato, era già stato accostato all’Alpine lo scorso anno, per un possibile passaggio nel team di F1. Dove avrebbe ritrovato al suo fiano l’amico Esteban Ocon. Anche se questo trasferimento non avvenne mai.

Non una novità per la sua famiglia. Per chi non lo sapesse il papà di Mick, poco prima di vincere per ben sette volte il titolo in Formula 1, aveva corso con la Mercedes nelle gare endurance. In carriera il Kaiser ha disputato una sola volta la classicissima francese, nel 1991. Si trattava della Mercedes-Benz C11. In quell’occasione divise l’equipaggio con Karl Wendlinger e Fritz Kreutzpointner.