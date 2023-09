Valentina Vignali abbaglia il Brasile: bikini fluo e lato B da urlo

Le spiagge del Brasile sono notoriamente grande richiamo per chi proprio non vuole dire addio all’estate, nemmeno a fine settembre. Ovviamente non poteva mancare Valentina Vignali che, come suo solito, ha lasciato tutti di stucco

L’autunno è ormai alle porte e più o meno chiunque deve fare i conti con l’avvicinarsi dell’abbassamento delle temperature, le giornate che si accorciano e la routine che ricomincia. Tuttavia c’è pure chi resiste con eroico stoicismo e non si lascia abbattere dal regolare decorso delle stagioni, come l’incommensurabile giocatrice ed influencer Valentina Vignali.

Sono ormai quindici anni che il suo nome è associato al mondo della palla a spicchi, per colei che più di ogni altro in Italia, se non in Europa, ha saputo affermarsi quale sport-entertainer: nessun’atleta più di lei ha saputo fondere in armonioso binomio la sfera sportiva e quella dello spettacolo nella propria carriera.

Originaria della riviera adriatica, a malapena sedicenne esordisce già in Serie A2 con il Basket Cervia, club nel quale milita per tre anni consacrandosi nel 2010 quale vice campione nel campionato di pallacanestro femminile under-19. Dal 2005 aveva però precedentemente cominciato ad addentrarsi nella scena artistica, lavorando come modella dopo che un’amica di famiglia le aveva proposto di partecipare a un concorso. Si qualifica per tanto alle fasi finali di Miss Muretto nel 2006.

A partire dalla stagione sportiva 2012-2013 inizia ad apparire anche in televisione, nelle vesti di conducente del programma dedicato all’A1; la trasmissione andava in onda il venerdì notte su LA7. Debutta anche sul grande schermo, seppure con un ruolo minore nel film Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, per la regia di Carlo Vanzina. Continua a concedersi fugaci capatine nel mondo cinematografico, il che spiega la sua recentissima presenza all’ottantesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Intanto sul suo profilo Instagram torna alla carica con scatti vacanzieri che hanno già conquistato i fan.

Dalle appendici dell’entroterra romagnolo alle spiagge brasiliane

Quest’estate la trentaduenne si è concessa lunghe e meritate vacanze in svariati luoghi e ambientazioni, lungo tutta la penisola italiana. Dopo aver risalito la costa adriatica dalla sua Romagna sino alla laguna veneta, con tanto di imprescindibile assaggio dei tipici canestrelli al ragù, è il momento di spostarsi dall’altra parte dell’Oceano come dimostrano i suoi recenti post su Instagram, piattaforma social sulla quale il suo profila annovera quasi due milioni e 700 mila follower.

Seguaci – anzi, più che seguaci: dei veri e propri adepti – che hanno imparato a conoscerla e che sanno perfettamente quanto Vignali adori viaggiare e non stare praticamente mai ferma nello stesso posto.

Il suo profilo Instagram in questi giorni è veramente ricolmo dei suoi scatti artistici. Molteplici autoritratti che immortalano Vignali stessa a ridosso delle più grandi bellezze verdeoro che il Paese di lingua portoghese ha da offrire, come il mastodontico Cristo Redentor di Rio. Al centro del messaggio però non vi è la religione, ma la personale forza d’animo: “Salta, che magari sai volare e non lo sai” si legge nella didascalia che accompagna il post. Un messaggio ricolmo di fiducia e speranza che Vignali rivolge a tutti i propri follower.