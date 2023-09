La Juve piazza il colpaccio, arriva a zero dalla Roma

La Juventus, come molte altre squadre, è al lavoro in sede di calciomercato per cercare di chiudere affari in vista della prossima stagione.

Il calciomercato si è concluso neanche venti giorni fa ma le squadre sono già al lavoro per cercare i rinforzi in vista di gennaio e della prossima stagione.

In queste ultime ore in casa Juventus sarebbe nata una nuova idea per il 2024 che porta ad un calciatore della Roma. Un affare che potrebbe portare in casa bianconera un giocatore a costo zero con la Juventus che deve essere molto attenta ai conti considerata l’assenza dalle coppe europee durante questa stagione. Portato a disposizione di Allegri il solo Weah in estate, oltre al ritorno di Cambiaso dal Bologna, la Juve è pronta quindi ad agire in maniera netta sul mercato in vista del 2024.

Calciomercato Juventus, nel mirino un giocatore della Roma

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo nel mirino Leonardo Spinazzola per sistemare le fasce in vista della prossima stagione. Il calciatore è in scadenza di contratto con la Roma e per il momento non sembrano esserci trattative per il rinnovo.

Per l’esterno della Roma si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Di proprietà dei bianconeri per molti anni, ha vestito la maglia della Juventus solamente nella stagione 2018-2019 dopo la quale è stato ceduto proprio ai giallorossi nell’ambito di un’operazione che ha portato Pellegrini in bianconero. Per il classe 1993, nazionale azzurro, potrebbero quindi aprirsi le porte di una nuova avventura a Torino con i bianconeri a caccia di un laterale sinistro.

La Roma, dal canto suo, avrebbe preso i primi contatti con il calciatore per provare a prolungare il contratto dell’esterno ma per il momento non sembra esserci una vera e propria trattativa. Il rischio per i giallorossi è quello di perdere a costo zero un calciatore che avrebbe potuto regalare ai capitolini un’entrata ingente in caso di cessione considerata anche l’alta considerazione che il terzino ha a livello europeo dopo l’ottimo europeo disputato nel 2021.

Un colpo che andrebbe a sistemare la fascia sinistra della Juventus con Kostic che con ogni probabilità è al suo ultimo anno in bianconero. Allegri infatti gli ha preferito Cambiaso nelle prime tre uscite di campionato, salvo poi dare spazio al serbo nella sfida contro la Lazio, ricevendo una buona prestazione dall’esterno contro gli uomini di Sarri.