Laura Cremaschi, show bollente in bikini: web in fiamme

Laura Cremaschi sorprende ancora una volta tutti: la popolare influencer stupisce in bikini azzurro

Non occorre essere veterani dei social per conoscere Laura Cremaschi, la cui notorietà è andata oltre il semplice profilo Instagram, che di per se è estremamente seguito. Già, perché la bella bergamasca è diventata famosa anche in televisione grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni.

Laura, soprannominata dai numerosi fans Cremaschina, continua a racimolare grande successo grazie alle interazioni che crea tramite il suo profilo Instagram. Bionda, occhi chiarissimi e charme da modella: la Cremaschi insomma possiede tutte le caratteristiche che l’hanno portata a essere una delle influencer più note ed in Italia (ma non solo).

Laura è nata a Bergamo nel 1987 ma da giovanissima si è trasferita a Milano perché il suo sogno è sempre stato quello di diventare modella. Quale città migliore di Milano per intraprendere questo percorso? Nel 2006 corona uno dei suoi sogni: diventa Miss Padania e da lì in poi diventa nota in tutto il nostro Paese, per poi rubare ancor di più la scena all’indomani dell’arrivo dei social media che hanno cambiato un po’ la vita di tutti noi.

Laura Cremaschi, show in bikini: Instagram in fiamme

Qualcuno potrebbe chiedersi come ha fatto la Cremaschi a conquistare così tanto pubblico per giunta in poco tempo. Basta guardare le foto che posta solitamente per capirne il motivo: Laura infatti in ogni foto che propone – e sono tante ogni giorno – dimostra di possedere un fisico straordinario, delle curve che la rendono irresistibile. In più quello sguardo ammaliante e sensuale diciamo che vale il prezzo del biglietto, il tutto senza dimenticare una simpatia travolgente, sempre evidente ad ogni apparizione televisiva.

La bergamasca usa questa ‘sua carta vincente’ soprattutto quando prende parte ai programmi dove è invitata: un esempio su tutti il programma di Paolo Bonolis ‘Avanti un altro’ dove recita ottimamente il ruolo della ‘Bonas’ conquistando sempre più pubblico maschile. Mentre sul suo Instagram, che conta oramai un milione di seguaci, posta spessissimo foto delle sue vacanze.

Di recente, ad esempio, la modella si è voluta prendere qualche giorno di relax in quel di Capri. E così ha immortalato il momento presentandosi in bikini azzurro con alle spalle i ben noti Faraglioni dell’Isola. L’estate è finita – e infatti il tempo non è più idoneo per vacanze di questo tipo – ma alla Cremaschi importa poco: nel mentre i fans e le fans della 36enne lombarda la celebrano come si deve tramite commenti ricolmi d’affetto.