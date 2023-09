Addio con 45 milioni: dai nerazzurri al Real Madrid

Diverse società, nonostante la stagione in corso, sono già proiettate al calciomercato del futuro. Tra queste, ovviamente, non può mancare il Real Madrid

Inizio con il botto per il Real Madrid, che in queste prime giornate della Liga sta dimostrando tutto il proprio valore.

I merengues, infatti, hanno fatto bottino pieno nelle prime cinque giornate, realizzando dieci reti e subendone solo tre. Questo straordinario avvio, però, non frena di certo la dirigenza, che sta pensando ai possibili nuovi innesti per la prossima stagione. Da ricordare c’è anche l’addio di Carlo Ancelotti, che al termine della stagione saluterà definitivamente Madrid per diventare commissario tecnico della nazionale brasiliana.

Per quanto riguarda il calciomercato, il reparto dove i blancos hanno intenzione di intervenire è la difesa, che necessità di ulteriori innesti. A tal proposito, l’obiettivo principale è stato individuato proprio nel nostro campionato.

Colpo da 45 milioni, il Real Madrid fa sul serio: nerazzurri in ginocchio

Il Real Madrid sta già lavorando per il calciomercato del futuro. Florentino Perez, infatti, non vuole perdere tempo, tanto da aver già individuato qualche profilo.

La difesa è il reparto che ha più bisogno di forze fresche, soprattutto con innesti di calciatori giovani che possano dare un grande contributo sia per il presente che per il futuro. Proprio per questo motivo la dirigenza spagnola ha puntato con decisione nel nostro campionato, ed è pronta ad affondare per un talento della nazionale azzurra.

Stando a quanto riporta il portale ‘todofichajes.com’, il calciatore finito nel mirino dei merengues è Giorgio Scalvini, difensore centrale classe 2003 dell’Atalanta. Il ragazzo è oramai un punto fermo della dea, con Gasperini che non può più farne a meno. Le ottime prestazioni svolte in questi anni con la maglia nerazzurra hanno portato il Real ha monitorarlo con grande attenzione, tanto che a breve potrebbero avviare i contatti per imbastire la trattativa da concretizzare nel prossimo calciomercato estivo.

L’Atalanta, però, non ha intenzione di privarsi così facilmente del proprio gioiello, ed è disposta a chiedere circa 45 milioni di euro per dare il via libera alla cessione. Si tratta di una cifra importante ma decisamente alla portata del club di Florentino Perez, che può decidere di fare un tale investimento per assicurarsi un grande difensore con ancora molti anni di carriera davanti. Il Real Madrid inizia a muoversi, con Scalvini molto allettato dall’idea di indossare la camiseta blanca. Il popolo nerazzurro ora trema davvero.

