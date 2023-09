Valentina Vignali esagerata: lo scatto è esplosivo

Valentina Vignali è senza dubbio una delle donne italiane più seguite sui social, grazie a degli scatti pronti a lasciare tutti di sasso

Valentina Vignali è una modella, cestista e personaggio televisivo italiano, che oramai da anni ha spopolato nel mondo dei social network.

La carriera nel mondo del basket inizia nel lontano 2007 per Valentina, quando firma con il Basket Cervia in Serie A2 conquistando il secondo posto nel campionato under-19. Oltre alla carriera sportiva, Valentina intraprende anche il percorso nella televisione, partecipando a svariati programmi.

La prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2010, quando prende parte al noto concorso di bellezza “Miss Italia”. Tra gli altri programmi che la vedono protagonista troviamo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi e “Pomeriggio Cinque”. Inoltre ha preso parte al reality show targato Mediaset “Grande Fratello Vip” nel 2019.

Tutto questo non ha fatto altro che aumentare la visibilità di Valentina sui social network, con i fan pronti ad accogliere ogni nuovo scatto con grande entusiasmo. Esattamente quanto accaduto con l’ultimo post Instagram tutta in azzurro.

Valentina Vignali si mette in mostra, le forme sono esplosive: fan senza fiato

Come già accennato, Valentina Vignali è una delle donne italiane più seguite nel mondo dei social network. Il suo profilo Instagram, infatti, ha superato i due milioni e mezzo di follower.

Questo a testimonianza di quanto, nel corso degli anni, Valentina si sia fatta apprezzare dal pubblico, sia a livello sportivo che come personaggio televisivo. Ovviamente il merito va anche ad una bellezza da togliere il respiro, con Valentina che in ogni singolo scatto mette in mostra tutte le sue forme esagerate. L’ultimo contenuto, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla in Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro, seduta su un muretto con uno splendido mare a fare da sfondo, con indosso un vestito corto di colore azzurro. Ad attirare l’attenzione, oltre ad un fisico che definire statuario è riduttivo, sono delle forme da far girare la testa, con un lato A a dir poco esplosivo. Il contenuto ha fatto il pieno di like, con i fan che si sono scatenati nei commenti.

“Sei meravigliosa” e “stupenda come sempre”, sono solo alcuni dei commenti che i follower gli hanno riservato sotto lo scatto in questione. Questo a testimonianza di quanto Valentina continui ad essere apprezzata dal pubblico, che continua a seguirla con grande affetto. In attesa di fare ritorno in Italia la Vignali ha voglia di stupire ancora, con scatti che, si spera, possano essere ancora più provocanti.