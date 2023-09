Parole che cambiano tutto: che retroscena su Sinner

Il mondo del tennis italiano vive momenti concitati, il caso tra Jannik Sinner e la Nazionale tiene ancora banco in vista dei prossimi impegni

Il giovane tennista è stato spesso nel mirino dei tifosi, che gli imputano anche poco attaccamento verso gli impegni della nazionale. Qualcosa che è stato ora analizzato con un retroscena a chiarire l’intera vicenda.

La Coppa Davis ha monopolizzato le attenzioni negli ultimi periodi, soprattutto quando c’è da capire cosa vogliono fare i protagonisti del tennis mondiale. Uno fra questi è Jannik Sinner, il ventenne originario del Trentino che spesso ha infiammato il pubblico con giocate d’alta scuola.

Un tennista che può crescere ancora, ha i grandi mezzi a sua disposizione per regalare pagine d’oro anche alla Nazionale, ma a patto di giocare proprio con l’Italia e non rimandare più il suo ingresso in campo. Da tutto ciò, arrivano anche i dettagli importanti su quanto accaduto nei giorni scorsi.

Sinner-Volandri, arriva il confronto

Un altro uomo atteso è Filippo Volandri, capitano di un’Italia che è partita a diesel ma ora sta mostrando ottimi numeri in campo. Domenica, dopo il punto conquistato per la qualificazione, c’è stata una passerella, mostrando anche volti più distesi. E il selezionatore azzurro non si è mostrato per nulla teso, ben rinfrancato da quanto era successo: Volandri ha ammesso come con Sinner ci sono confronti quotidiani.

Nessuna lite e nemmeno problemi all’orizzonte fra i due, quanto un normale rapporto tra selezionatore e tennista che dovrà mettersi a disposizione dell’Italia. Per molti, Sinner si è risparmiato per il finale e Volandri comunque ha confermato come ci sarà a Malaga, ma ha sempre fatto parte del gruppo, informandosi quotidianamente su quanto accadeva in campo e ai suoi compagni. Avere comunque il tennista in ottima forma per la fase finale della Davis è troppo importante per l’Italia, che giocherebbe così le sue chance in maniera più arrembante.

D’altronde, un campione come Sinner ha tutto il potenziale per fare bene. Può arrivare e confermarsi nella top five mondiale, ha tutte le carte in regola anche per fare decollare l’Italia. Nel singolo può essere l’uomo decisivo e anche nel doppio ha le giuste caratteristiche per imporre il suo modo di fare tennis contro gli avversari. L’obiettivo della insalatiera è fattibile, a patto di sbagliare il meno possibile e di avere una squadra sempre più coesa: Volandri anche in questo può dire la sua.