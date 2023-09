Tutto trasparente: Elodie lascia senza fiato, visione piccante

Anche in questa occasione la meravigliosa Elodie lascia i suoi fan decisamente senza parole con un post a dir poco da urlo

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma la nativa di Roma esagera ancora una volta sui social. Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram Elodie giunge un nuovo capolavoro che lascia senza fiato i fan.

Una visione a dir poco piccante quella della cantante. Ovviamente il suo post sta ricevendo il successo che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di chi la segue e non si perde affatto un singolo aggiornamento.

Un look che non ha bisogno affatto di alcun tipo di descrizione. La fantastica Elodie conquista anche l’Arena di Verona e lo fa con una esibizione semplicemente fantastica. Il tutto è successo durante il ‘Tim Music Awards‘, una delle kermesse principali della musica italiana che va in scena all’Arena di Verona. Quest’anno condotta da due personaggi illustri della televisione come Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

In uno degli anfiteatri più importanti del nostro Paese si è esibita con la canzone che ha portato all’ultimo Festival di Sanremo, ovvero “Due“. Come riportato in precedenza la sua esibizione è stata super. Ovviamente, al termine della stessa, ha ricevuto tantissimi premi oltre al grande calore dei fan. Anche se, a catturare maggiormente l’attenzione dei suoi follower, è stato il suo look che non poteva di certo passare inosservato.

Un “total black” davvero di tutto rispetto. Un leggins aderente che mette in risalto le sue gambe. Per non parlare di quel filo che copre il suo lato ‘A’. Maglia sottile e trasparente, ma che riesce a mettere in risalto le sue straordinarie e fantastiche forme. Semplicemente incantevole. D’altronde non mancano i commenti di approvazione per questo suo post. Tra coloro che sono rimaste senza parole troviamo le sue colleghe Paola e Chiara, e personaggi della tv come Matilde De Angelis e Giulia Salemi.

Per quanto riguarda il punto di vista sentimentale la sua storia d’amore con il pilota Andrea Iannone sta andando avanti a gonfie vele. La coppia, infatti, da più di un mese ha festeggiato il loro primo anno di fidanzamento. I due sono davvero molto uniti e quando sono liberi dagli impegni lavorativi cercano sempre di trascorrere il loro tempo insieme. Tra passeggiate e weekend romantici, ed anche qualche scatto da pubblicare sui social.