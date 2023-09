Calciomercato Juve, ritorno clamoroso a gennaio

Svolta inattesa per il prossimo calciomercato invernale della Juventus: ecco il ritorno spiazza proprio tutti

Vincere aiuta a vincere ed è così che la Juventus di Massimiliano Allegri ha intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista dell’attuale stagione di Serie A. Il successo sulla Lazio è alle spalle e per i bianconeri ci sarà da sudare, al vertice, vista l’enorme concorrenza.

Dai piani alti della società piemontese è arrivato, dopo un biennio davvero deludente – quasi fallimentare – un diktat molto chiaro: Allegri dovrà rilanciare il progetto Juventus, in un’annata nella quale la ‘Vecchia Signora’ avrà solo campionato e Coppa Italia. Niente Europa, per il momento: e questo può essere un enorme vantaggio sulla concorrenza. Intanto, però, arrivano davvero pessime notizie da uno dei potenziali protagonisti – pupillo del Conte Max – che rischia di aver chiuso anzitempo la sua seconda esperienza con la maglia della Juventus.

Paul Pogba è risultato positivo al testosterone, una tegola frutto dei controlli antidoping nel post Udinese-Juventus che può compromettere in maniera definitiva la carriera del 30enne francese. Ad inizio ottobre le controanalisi e la sentenza ufficiale, ma intanto voci di corridoio continuano a lanciare la possibilità che la società piemontese non solo possa rimpiazzare Pogba ma anche rescindere il ricco contratto da 8 milioni dell’ex talento dell’United. Proprio in ottica calciomercato, spunta un’incredibile suggestione per gennaio 2024: il ritorno è dietro l’angolo.

Ribaltone Juventus: clamoroso ritorno a inizio 2024

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ apre ad uno scenario che solo fino a qualche settimana fa pareva assolutamente impossibile. In vista delle prime settimane del 2024 le strade di Juventus e Atletico Madrid potrebbero tornare ad incrociarsi, con un nome in ballo.

Sembra infatti che Diego Simeone stia fortemente pensando di puntare sul ritorno di Thomas Partey che all’Arsenal, agli ordini di Arteta, non è più intoccabile. Il ghanese è molto amato a Madrid ed ha avuto un passato importante con la maglia dei ‘Colchoneros’. Gli spagnoli, ed in particolare il ds Berta che potrebbe tentare di giocare d’anticipo in vista di gennaio, dovranno vedersela però con la Juventus. Non è affatto un mistero che il club di Torino apprezzi Thomas Partey e abbia provato a regalarlo ad Allegri negli ultimi giorni del mercato estivo.

Un discorso rimandato probabilmente a gennaio ma che, adesso, rischia di complicarsi in maniera irrimediabile. L’Atletico Madrid potrebbe riuscire a strappare ai ‘Gunners’ un accordo per il prestito del forte centrocampista, con riscatto fissato a circa 25 milioni da saldare la prossima estate. Una potenziale grande beffa per la ‘Vecchia Signora’ che, con un Pogba in meno, dovrà inventarsi qualcosa di sostanzioso dalla prossima sessione di mercato.