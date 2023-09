Sara Croce senza veli, si vede (quasi) tutto: che spettacolo

Sara Croce, nota per il ruolo di Bonas di Avanti un altro, ha mandato in visibilio i follower con il suo ultimo scatto

Prima nel ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin, poi come Bonas di Avanti un altro. Sono queste le principali esperienze televisive di Sara Croce, che si è fatta apprezzare dai telespettatori per il mix di bellezza e bravura. Prima ancora di sfondare nel mondo della TV, Sara Croce ha iniziato il percorso di modella partecipando a Miss Italia. Nell’edizione 2017 del celebre concorso di bellezza la giovane di Garlasco si è posizionata al quarto posto. Proprio quell’esperienza le ha permesso di farsi notare e di avviare una brillante carriera nella moda e nello spettacolo.

Sara Croce ha infatti lavorato per alcuni importanti brand, sfilando ad esempio per Elisabetta Franchi e Guess, prima di lanciarsi in TV nei programmi condotti da Paolo Bonolis. Per quanto riguarda invece la vita privata, la scorsa primavera la modella ha confermato la rottura con il suo ex compagno, il calciatore Gianmarco Fiory.

Prima della relazione con Fiory l’ex Bonas di Avanti un altro è stata legata sentimentalmente al ricco imprenditore iraniano Hormoz Vasfi. Una storia terminata in maniera a dir poco burrascosa, dato che l’imprenditore le ha chiesto un risarcimento danni da un milione di euro perché, a suo dire, Sara Croce avrebbe accettato la relazione con lui solo per trarne “profitto economico“.

Scatto super di Sara Croce: la modella entusiasma i fan

La 25enne di Garlasco è molto seguita anche su Instagram, dove può contare su oltre un milione di follower. Sara Croce è ormai un’influencer a tutti gli effetti e i tantissimi fan restano sempre senza parole di fronte agli scatti strepitosi postati dalla modella. Proprio una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ha lasciato letteralmente senza fiato tutti i suoi follower.

Nello scatto in bianco e nero, infatti, si può vedere Sara Croce di spalle, con la lunga chioma bionda che le scende lungo la schiena nuda. La modella si gira e rivolge lo sguardo ammaliante verso la fotocamera. Nella didascalia la Croce parla proprio dei suoi capelli, spiegando di essere riuscita a riportare la sua chioma ai livelli del 2019 (l’anno a cui risale lo scatto, ndr) grazie all’Istituto Helvetico Sanders.

Sotto il post di Sara Croce sono comparsi tantissimi commenti dei fan che elogiano la bellezza della modella. Per il follower Claudio l’influencer è “bellissima“, mentre il commento di Samuel non ha bisogno di interpretazioni: “Mamma mia“, con tanto di emoji con gli occhi a cuoricino.