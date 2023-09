Simeone al Milan, c’è l’annuncio

Diego Simeone potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli: è arrivato l’annuncio in diretta che spiazza tutti

L’esordio in Champions League dell’Atletico Madrid targato Diego Simeone non è stato assolutamente memorabile. Al contrario, sponda Lazio sicuramente la partita andata in scena allo Stadio Olimpico se la ricorderanno per diverso tempo. Il clamoroso finale è entrato di diritto nella storia della massima competizione europea e del calcio in generale.

Alla rete firmata da Pablo Barrios nel primo tempo ha risposto il portiere biancoceleste Ivan Provedel. Cross perfetto del mago Luis Alberto, il quale va a pescare l’estremo difensore allo scadere della ripresa. Provedel si rende protagonista di un movimento da attaccante puro, non a caso prima di diventare un portiere ricopriva il ruolo di centravanti. Nulla da fare per Oblak, il quale non ha potuto opporre resistenza all’incornata del collega.

Per i capitolini il pareggio in argomento vale quasi quanto una vittoria, mentre gli spagnoli hanno messo a referto un’altra delusione dopo aver sprecato più di una buonissima occasione da gol. In campionato le cose non stanno andando tanto meglio. I ‘Colchoneros’ sono reduci dalla pesante sconfitta subita per mano del Valencia al Mestalla.

Attualmente Griezmann e compagni occupano la settima posizione della classifica a quota 7 punti, ma devono recuperare una gara. L’era targata Simeone continua a scricchiolare e non è da escludere che questa possa essere davvero l’ultima stagione del ‘Cholo’ sulla panchina dell’Atletico Madrid.

Probabilmente è giunto il momento di guardare avanti, intraprendendo una nuova avventura. Per giunta, il contratto del tecnico argentino è in scadenza il prossimo giugno e ad oggi pare non ci siano le basi per un prolungamento dell’accordo scritto.

Pioli out, Simeone in: arriva l’annuncio in diretta sul Milan

In caso di separazione, sarebbe possibile un ritorno in Serie A da allenatore? Di certo, l’ex Inter dovrebbe abbassarsi notevolmente lo stipendio faraonico da 34 milioni di euro netti all’anno. Cifre insostenibili per qualunque club italiano.

Chi potrebbe farci un pensierino a determinate condizioni è il Milan, con Stefano Pioli che è tornato al centro delle critiche a causa dei risultati tutt’altro che soddisfacenti contro Inter e Newcastle. È dello stesso avviso anche l’agente ed intermediario Mario Cenolli, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play.

“Posso dirvi che Simeone potrebbe finire al Milan l’anno prossimo. Da un paio di anni le cose non funzionano all’Atletico Madrid e questo può essere il suo ultimo anno lì“, ha dichiarato Cenolli. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Al momento la fiducia della società rossonera verso Pioli rimane intatta. Di tempo per rialzare la testa ce n’è in abbondanza, ma è necessario riprendersi in fretta. Intanto, l’ombra di Simeone aleggia sulla panchina del Milan.