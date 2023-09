Sinner, annuncio improvviso: adesso non ci sono più dubbi

La qualificazione dell’Italia alla Final Eight di Malaga non ha placato le polemiche sul forfait di Jannik Sinner: c’è l’annuncio

Da una parte un 36enne, che ha giocato fino all’ultimo punto degli Us Open, uscendone poi vincitore, e tornato in Europa una manciata di ore prima del suo impegno in Coppa Davis con la sua Serbia. Dall’altra un 22enne che ha interrotto il suo cammino a New York agli ottavi di finale, con (apparentemente) tutto il tempo a disposizione per recuperare.

Il primo, Novak Djokovic, non è voluto mancare all’impegno con la sua nazionale, battendo nel su match di singolare Alejandro Davidovich-Fokina regalando così alla Serbia il pass per Malaga. Estromettendo nel contempo la Spagna padrona di casa in quel di Valencia.

Il secondo, il nostro Jannik Sinner, non se l’è invece sentita di affrontare i match di Bologna (l’Italia era inserita nel gruppo con Canada, Cile e Svezia), adducendo una stanchezza dalla quale sosteneva di non aver recuperato.

Per molti tifosi e appassionati di tennis, il confronto tra i due, relativamente all’attaccamento alla maglia del proprio paese, è davvero impietoso. Il giudizio è ovviamente condizionato, e corroborato, da altri tre precedenti che riguardano altrettanti forfait in Davis del nativo si San Candido. Che dalla sua può anche ‘vantare’ il clamoroso rifiuto a rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

“Devo privilegiare la mia crescita personale“, ebbe modo di dichiarare l’allora allievo di Riccardo Piatti. Apriti cielo. La bufera scatenata dall’autoesclusione per le Olimpiadi ancora riecheggia nei discorsi di questi giorni.

L’Italia vola a Malaga, Bertolucci dice la sua su Sinner

Ora che i commoventi ragazzi capitanati da Filippo Volandri hanno staccato il pass per la Final Eight, ci si interroga sull’opportunità o meno di fare ancora affidamento su Jannik Sinner. Un’eventuale chiamata alle armi per gli incontri che si svolgeranno dal 21 al 26 novembre, data dell’atto conclusivo – non potrebbe essere declinata dal numero 7 del mondo. Il quale però dovrebbe fornire delle preventive garanzie di partecipazione che al momento latitano.

Sul tema si è espresso una leggenda del tennis italiano, Paolo Bertolucci, che ha parlato ai microfoni di ‘Radio Number One’. “Bisogna cercare di recuperare i nostri, non avere infortuni e avere tutti i migliori a disposizione“, ha detto l’ex tennista, che poi si è concentrato sulla questione Sinner.

“Sinner? Per dare una mia opinione avrei dovuto parlare direttamente con lui, con il suo allenatore, con il suo preparatore fisico e conoscere la sua programmazione. Senza aver parlato con loro, non posso esprimermi e conoscere tutto“. Un modo elegante per evitare giudizi che avrebbero alimentato ancor di più, come se ce ne fosse bisogno, le polemiche attorno al numero uno italiano.