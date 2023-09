Kayla Simmons, calice di vino e scollatura esagerata: il selfie è inebriante

La quasi 28enne ex pallavolista, Kayla Simmons, la cui popolarità è in costante ascesa, fa impazzire i fans con uno scatto birichino

Qualcuno potrebbe dire ‘Fermatela‘. Già, perchè la sua stella continua a brillare sempre più luminosa nel firmamento delle celebrità glamour. Quelle che, attraverso la promozione della propria figura sugli account social, mandano costantemente in tilt il web. Merito di una bellezza, e di un’avvenenza, davvero sconvolgente.

Per avere un’idea della popolarità raggiunta da Kayla Simmons, l’ormai ex pallavolista, prodotto della Marshall University di Miami, basta guardare il numero di followers su Instagram. L’esplosiva atleta ha raggiunto il milione di seguaci, stracciando, in questa speciale classifica, la regina delle influencer del tennis, Rachel Stuhlmann, che si assesta sui 319mila followers.

Il derby tra le americane più sexy del web è dunque per ora, e lo sarà probabilmente ancora per molto tempo, appannaggio di Kayla, specialista in condivisioni social che mandano puntualmente in tilt il contatore dei like. Non ci credete? Guardare per credere.

Kayla Simmons, altro selfie da impazzire

Qualche settimana fa, per gioco, l’ex pallavolista aveva indossato un costume intero rosso identico in tutto e per tutto a quello indossato da Pamela Anderson nello storico telefilm americano ‘Baywatch’. Il risultato fu sorprendente. Le incredibili forme di Kayla, a cui Madre Natura ha dotato un seno fuori dal comune, non erano contenute dalla stesso completo da bagnina che l’atleta aveva messo indosso.

I fans impazzirono alla vista di cotanta abbondanza, dando un impulso decisivo alla corsa verso il milione di followers: un traguardo raggiunto giusto recentemente. Ma Kayla non si è certo fermata qui.

Nelle ultime condivisioni, la nativa della Florida, che compirà 28 anni il prossimo 28 settembre, ha variato molto nel suo sterminato repertorio di scatti intriganti. Tanto in tenuta da cow girl, quanto affacciata sul davanzale di una finestra col lato B contenuto solo da un sottile filo del bikini, e ancora con trasparenze che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, Kayla regala sempre grandi soddisfazioni al suo pubblico.

L’ultimo scatto, quello che la vede sorseggiare un calice di vino, la ritrae con una scollatura vertiginosa che ha raccolto la solita massiccia dose di consensi. Che sia inverno o estate, che sia al mare o in montagna, l’ex pallavolista alza in continuazione l’asticella della sensualità, mettendo a dura prova le coronarie dei suoi fans. Chissà se, per festeggiare il traguardo del milione di fans, non avrà in mente qualcosa di speciale: siamo tutti in attesa.