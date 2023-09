Nadal, addio tennis: tentazione Real Madrid e annuncio ufficiale

Rafa Nadal è ancora alle prese con l’infortunio che, di fatto, gli ha fatto saltare l’intera stagione. In una recente intervista, il campionissimo spagnolo ha fatto un annuncio importante sul suo futuro

Che fine ha fatto Rafa Nadal ? Se lo staranno domandando tanti appassionati di Tennis a 9 mesi, ormai, dall’infortunio all’anca che ha impedito al fuoriclasse iberico di gareggiare nel 2023 dopo i tornei di inizio anno in Australia.

Proprio all’Australian Open, Rafa è andato ko nel corso del match di secondo turno contro l’americano McKenzie McDonald. Un infortunio lieve – sembrava – che avrebbe richiesto 4-6 settimane di stop poi, purtroppo, trasformatisi in un periodo decisamente più lungo, durante il quale Nadal si è sottoposto anche a un intervento chirurgico a ridosso del Roland Garros.

Ad agosto, Nadal è tornato ad allenarsi in maniera blanda sul campo. I tempi di recupero restano incerti. Stando allo zio ed ex coach, Toni, il nipote potrebbe tornare in campo a inizio 2024 proprio in Australia. Impossibile però stabilirlo con certezza. Lo ha ribadito lo stesso Nadal in un’intervista a Movistar+.

Nadal ha un desiderio: riuscirà ad esaudirlo ?

“Penso che ci siano buone possibilità che il 2024 sarà il mio ultimo anno – si legge nelle dichiarazioni dell’ex numero uno del mondo riprese da Calcio&Finanza – Non sono sicuro di cosa farò. Tutto potrebbe cambiare a seconda di quali saranno i miei obiettivi.”

Lo aveva già dichiarato nella conferenza stampa pre operazione che ormai la sua carriera si stava avviando alla conclusione. Eppure, Rafa vuole concedersi un’altra chance, un’ultima passerella prima di salutare tutti dopo oltre venti anni di memorabile carriera.

Eppoi cosa farà ? Difficile stabilirlo. Nadal ha un’avviata Academy tennistica a Mallorca ma, di certo, non si occuperà solo di quella. Tante le attività anche extra tennistiche da portare avanti. Chissà se, tra queste, potrebbe essercene anche un’altra davvero importante.

Oltre al tennis, Rafa ha un’altra grande passione, il calcio. Nonostante lo zio Miguel Angel sia stato, per anni, un difensore del Barcellona negli anni di Cryuff allenatore, Nadal è un grandissimo tifoso del Real Madrid. Più volte ha assistito ai match dei Blancos al Bernabeu, in compagnia di Florentino Perez.

Quest’ultimo, recentemente, ha lanciato l’ipotesi di un Nadal futuro presidente del Real Madrid, incarico che Rafa accetterebbe subito. “Si mi piacerebbe davvero diventare presidente del Real – ha dichiarato nella stessa intervista a Movistar+ – Ora però abbiamo il miglior presidente possibile poi, chissà, la vita prende tante strade anche se devi capire se sei davvero capace di fare certe cose.”

Nessuna smentita, dunque. Nadal fa sul serio come, del resto, ha sempre fatto in tutta la sua carriera. Ha sempre voluto vincere Rafa e quale posto migliore per continuare a farlo se non nel club calcistico più prestigioso d’Europa.