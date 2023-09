Non rinnova, la Juventus lo prende a zero

La Juve sta seriamente pensando di mettere a segno un grande colpo a parametro zero: il giocatore non rinnoverà con il suo attuale club

La Juventus non ha messo a segno grandi colpi durante lo scorso calciomercato estivo ma è un aspetto su cui i tifosi bianconeri erano già stati informati. La società bianconera sta infatti cercando di ridurre il passivo, puntando su giovani talenti e lasciando andare giocatori in là con gli anni che richiedono un ingaggio troppo elevato.

Tuttavia, il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sa bene che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri deve essere composta anche da qualche giocatore di grande esperienza, possibilmente dotato di grande tecnica per innalzare il livello qualitativo dell’organico. Non è certo un caso se negli ultimi mesi la Signora ha messo gli occhi su Lucas Vazquez, vero e proprio jolly del Real Madrid, che può essere impiegato in molti ruoli assicurando sempre un rendimento elevato. Vazquez ha compiuto 32 anni lo scorso luglio e ultimamente sembra trovare meno spazio nell’undici titolare di Carlo Ancelotti.

Il tecnico italiano preferisce schierarlo come terzino destro ma in quel ruolo c’è già una colonna dei Blancos come Carvajal. Ecco perché in molti sono convinti che il contratto di Lucas Vazquez, in scadenza nel 2024, non verrà rinnovato dal club del presidente Florentino Perez.

Lucas Vazquez in scadenza: la Juve ci prova

Vazquez si libererebbe quindi a parametro zero e potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per la Juventus, che avrebbe decisamente bisogno di un giocatore dalle grandi capacità tecniche ma anche dall’elevata intelligenza tattica. Un rinforzo come Lucas Vazquez verrebbe accolto con grande soddisfazione da mister Allegri, che potrebbe impiegarlo sia come laterale difensivo che come ala o centrocampista.

Tuttavia si tratta comunque di un’operazione non semplice e servirà tutta la bravura di Cristiano Giuntoli per convincere il jolly galiziano ad accettare il trasferimento a Torino. Lucas Vazquez, infatti, fa gola anche a molti altri club, che non vorrebbero lasciarsi scappare l’opportunità di prendere a zero un elemento di tale valore oltre che di grande esperienza.

In più bisogna tenere conto anche della spesa per l’ingaggio. Attualmente Lucas Vazquez può contare su uno stipendio da 4,5 milioni di euro al Real Madrid. E’ facile immaginare che vista l’età dello spagnolo Giuntoli sia intenzionato a proporgli una cifra più bassa, probabilmente tra i 3 e i 4 milioni. I tifosi juventini incrociano le dita.