Alla Juve a gennaio con i soldi di Vlahovic: ne arrivano due

Si parla insistentemente di una possibile cessione di Dusan Vlahovic anche nella prossima sessione del calciomercato invernale

Nonostante sia rimasto a Torino (per la gioia dei sostenitori bianconeri), l’attaccante serbo Dusan Vlahovic continua a fare gola ai migliori top club europei. In particolar modo quelli della Premier League dove sono disposti ad offrire moltissimi soldi per avere a disposizione il giocatore. Allo stesso tempo, però, la Juventus non resterà di certo a guardare.

Nel caso di un suo possibile addio potrebbero arrivare non uno, ma addirittura due calciatori. Anche loro dall’estero, ma di prospettiva futura e che potrebbero crescere nel nostro Paese e diventare dei giocatori chiave. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, potrebbe seriamente studiare questa clamorosa ipotesi.

Come riportato in precedenza l’ex Fiorentina è sempre nella lista dei desideri di moltissimi club. In particolar modo di due squadre inglesi. Le stesse che hanno bisogno di una vera punta che possa fare almeno 20-25 gol a stagione. Le ipotesi portano al Chelsea e Arsenal. I due club londinesi ci proveranno a gennaio con una cifra che si potrebbe avvicinare intorno ai 70 milioni di euro.

Juventus, con l’addio di Vlahovic arrivano in due?

Solamente nel caso in cui Vlahovic dovesse lasciare Torino a gennaio, allora la dirigenza bianconera si muoverà immediatamente per sostituirlo nella maniera più dignitosa possibile. Si guarderà in Francia, precisamente in casa Nizza, dove spuntano non uno ma addirittura due calciatori che potrebbero fare al caso di mister Massimiliano Allegri. Non è affatto un mistero che, da tempo, il club sia sulle tracce di Khephren Thuram.

Il centrocampista figlio d’arte (suo papà Lilian e fratello Marcus, attaccante dell’Inter) potrebbe ritornare in Italia. Per chi non lo sapesse, infatti, il classe 2001 è nato a Reggio Emilia, proprio nel periodo in cui suo padre militava nelle fila del Parma. Si tratterebbe, senza dubbio, di un ottimo rinforzo a centrocampo. Finita qui? Neanche per sogno visto che il sogno per l’attacco porta al nome di Terem Moffi.

L’attaccante della nazionale nigeriana è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Un inizio impressionante con il club francese visto che, nelle prime sei partite, ha timbrato il cartellino in 3 occasioni. Attirando, su di sé, le particolari attenzioni di molti club europei. Con la cessione di Vlahovic la Juventus potrebbe seriamente piazzare un doppio colpo da paura dal Nizza. Il tutto, però, dipenderà solamente dalla volontà dell’ex viola se vuole seriamente lasciare Torino oppure no.