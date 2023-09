Paola Egonu, il selfie rock sorprende i tifosi: dettaglio piccante

Paola Egonu si prende la scena: è la pallavolista più famosa d’Italia e non soltanto per il suo impegno in campo ma anche per dettagli curiosi sui social

Il seguito della Egonu sul web è diventato sempre più importante, è una delle star in campo femminile che regge il passo, al di là delle tante polemiche sul lato sportivo che l’hanno coinvolta nelle scorse settimane.

Il capitolo Nazionale è ancora in itinere, considerando come una qualificazione dell’Italia al torneo olimpico porterebbe un po’ a rivedere la strategia anche della federazione. Paola Egonu è stata tenuta a riposo, con tanto di comunicato, per quanto riguarda le qualificazioni, ma andare a Parigi il prossimo luglio senza l’atleta di maggior classe sarebbe un autogol già in partenza.

La schiacciatrice sa di avere l’amore del pubblico dalla sua parte, anche quello che non ha mai visto un’azione di volley in vita sua. Il suo profilo è spesso preso dall’assalto, l’ultimo selfie mostra un particolare che attira.

Paola Egonu, un selfie che fa discutere

La campionessa nella scorsa stagione ha trionfato in Turchia e nella prossima stagione della Serie A1 femminile difenderà i colori della Vero Volley. Una presenza di spicco nel nostro torneo, un ritorno ben gradito dagli appassionati per un campionato che si alza decisamente di livello e anche di interesse intorno. Sfruttando un po’ il lato glamour della Egonu con un particolare che emerge dall’ultimo selfie: Paola Egonu senza intimo?

Questo è quanto sospettano i fan che hanno visto l’ultimo scatto davanti allo specchio: il selfie mostra in basso qualcosa a incuriosire la vasta platea. Rimasta così a bocca aperta davanti a questa visione, per un’atleta che da sola riesce ad incanalare su di se largo interesse per la pallavolo in Italia: è arrivata a 487 mila followers, dati ben maggiori rispetto a quelli raccolti dalla maggior parte delle squadre del torneo italiano.

Con questi scatti poi i fan di certo rimangono fedeli alla pallavolista, che spesso e volentieri non manca di aggiungere contenuti sui suoi profili. Rimasta al top nel gradimento in Italia, ma che mantiene tanti appassionati anche in Turchia, dove ha lasciato un ottimo ricordo sportivo. Ora si muoverà tutto in direzione del futuro, raggiungere le Olimpiadi è un obiettivo troppo importante per l’Italia di Mazzanti. Poi ci sarà tempo per ricucire lo strappo e puntare su una Egonu motivata al massimo, come faro in campo per la nostra Nazionale.