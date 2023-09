Ritiro Alonso, annuncio bomba poco fa: ha deciso

Fernando Alonso resta sempre uno dei personaggi più discussi della Formula 1, il suo ritiro è un’opzione che trova una svolta

Alonso ha vissuto una carriera importante ma la ricerca della vittoria numero 33 in carriera sta diventando molto affannosa. È il momento di prendere una scelta definitiva, le ultime sul pilota spagnolo fanno discutere gli appassionati.

Ha vinto titoli mondiali e avuto in mano per anni il dominio in Formula 1, tornando in più riprese per dimostrare di essere sempre uno dei migliori piloti degli anni Duemila. Fernando Alonso, superati i 40 anni, ha comunque fatto capire al pubblico di non essere “bollito” ma di sapere ancora correre in pista, dando filo da torcere agli avversari.

I podi con l’Aston Martin sono stati importanti, ma per il futuro ci saranno sempre meno chance di raggiungerli. Lo spagnolo vorrà essere comunque competitivo, proprio per questo ci sono importanti dinamiche sul futuro di Alonso che emergono e fanno discutere nel mondo dei motori.

Alonso, la decisione spiazza tutti

42 anni e una marea di corse in pista non sono nemmeno uno scherzo, c’è più di un ventennio di emozioni da mettere in conto. Dagli esordi in Minardi all’attualità dell’Aston Martin, Alonso ha vissuto varie epoche in Formula 1, mostrando sempre una proverbiale lotta con se stesso e con gli altri per essere il migliore in pista. Così, ha spiazzato ancora gli sportivi con la sua scelta: Alonso proseguirà in Aston Martin.

Né ritiro immediato e nemmeno eventuali trasferimenti all’orizzonte, il pilota recentemente ha ribadito la sua fiducia verso il progetto della scuderia e sarà ancora la prima guida del team nella stagione 2024. 100mila chilometri in gara ne hanno stabilito un record di longevità nel mondo delle corse, vuole arricchire questo primato e cercare anche una vittoria dopo anni, prendendo spunto dalla sua ex Ferrari rinsavita nelle ultime corse.

Lo spagnolo ha conquistato sette podi in stagione, sa come manchi comunque qualcosa all’Aston Martin. Gli ultimi accorgimenti sulla tavoletta flessibile hanno un po’ penalizzato la scuderia, favorendo al contempo chi nel corso della stagione ha spesso inseguito. Un problema per il finale del 2023 che dovrà essere comunque risolto per i nastri di partenza del prossimo campionato. Alonso ha voglia di stupire, il suo obiettivo è vincere ancora: conquistare la sua numero 33 sarebbe troppo importante sul piano personale, diventando tra i più “anziani” di sempre a vincere una corsa in Formula 1 .