Schumacher, tentativo a vuoto: ha incassato un altro no

By

Altra porta in faccia per Schumacher, il cui ritorno da titolare in F1 rischia di diventare una chimera

Il futuro di Mick Schumacher in Formula 1 è fortemente a rischio. Nonostante il suo grande desiderio di tornare in pianta stabile sulla griglia, nel 2024 potrebbe rimanere nuovamente fuori. Un’altra batosta, dopo quella subita alla fine dello scorso campionato.

Non essere stato confermato dalla Haas fu una gande delusione per il figlio d’arte, che credeva di meritare un’altra chance. Nel 2021 aveva corso con la macchina peggiore della F1 e senza praticamente chance di mostrare il suo potenziale. Nel 2022 è salito il livello della scuderia americana e lui a volte ha mostrato sprazzi del suo talento, però ha pagato qualche incidente di troppo e gli è stato preferito l’esperto Nico Hulkenberg.

F1, Mick Schumacher non torna nel 2024?

Il pilota tedesco non ha trovato un’altra sistemazione per questa stagione. C’erano stati contatti per un trasferimento in AlphaTauri, ma alcuni rumors dicono che sia stato Helmut Marko a bloccare tutto. Il posto è poi andato a Nyck De Vries, già sostituito da Daniel Ricciardo dopo dieci gran premi del 2023. Ha così accettato di diventare il terzo driver della Mercedes.

Chiaramente, non ricopre un ruolo che lo esalta particolarmente, perché lavora soprattutto al simulatore e ha poche chance di scendere in pista. La sua speranza è quella di poter tornare pilota titolare nel 2024, però rischia di sfumare. C’è praticamente un unico sedile vacante, quello di Logan Sargeant in Williams.

Secondo quanto rivelato da F1-Insider.com, Toto Wolff ha provato a convincere la Williams a prendere Schumacher. Il team principal della Mercedes ha fornito a James Vowles, ex Mercedes e ora TP della scuderia di Grove, anche i dati di guida al simulatore di Mick. Sembra non essere bastato.

Infatti, Vowles avrebbe rifiutato la proposta di Wolff e ciò lascerebbe il figlio d’arte nuovamente fuori dalla griglia della F1. Sarebbe un’altra delusione forte per il pilota, che sta parlando anche con l’Alpine per correre nel World Endurance Championship (WEC).

La Williams, che prenderà una decisione definitiva su Sargeant dopo la gara ad Austin del 22 ottobre, sta valutando anche Felipe Drugovich. Il campione della F2 del 2022 è oggi il terzo pilota della Aston Martin e porterebbe in dote circa 15 milioni di euro di sponsorizzazione, soldi che fanno gola alla scuderia inglese. Non rimane che attendere per capire quale scelta verrà fatta.