Ajax nella bufera: interviene la società, esonerato

Momento difficilissimo per l’Ajax: la società decide di intervenire e comunica l’esonero, tifosi sorpresi

L’Ajax sta affrontando, forse, uno dei momenti più difficili della sua storia. I Lancieri, dopo aver disputato quattro partite, si ritrovano al quattordicesimo posto in classifica con una sola vittoria e a +2 sulla zona retrocessione, più vicina rispetto a quella europea.

La vetta occupata da PSV Eindhoven e AZ Alkmaar, che però hanno una gara in più, dista invece ben 10 punti e nonostante siano passate poche giornate dall’inizio stagione, le possibilità di vincere il titolo sono basse. Fino ad oggi l’Ajax non è riuscito a reagire ai brutti risultati e domenica la sfida contro il Feyenoord è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i tifosi che hanno avviato una durissima contestazione, facendo sospendere l’incontro sul 3-0 in favore della squadra di Rotterdam.

Fuori la Johan Cruijff Arena si sono viste scene di guerriglia tra i tifosi dei Lancieri e la polizia che stava cercando di sedare la protesta ed è stato uno spettacolo davvero triste a cui assistere. Molto probabilmente, il secondo tempo del De Klassieker verrà recuperato a porte chiuse, ma ora l’Ajax è chiamato a reagire ed i primi passi li sta muovendo la società che ha annunciato l’esonero del ds Sven Mislintat.

Ajax, venti di cambiamento: esonerato il ds Mislintat, Steijn in bilico

Da quando Ten Hag ha lasciato l’Olanda, per l’Ajaxsono stati tempi duri e quest’anno le cose stanno andando peggio del solito. I Lancieri stanno sprofondando in classifica e dopo la forte protesta che ha portato alla sospensione del De Klassieker contro il Feyenoordi tifosi si aspettano un cambio di rotta immediato unito a un grosso cambiamento in seno alla società che negli ultimi anni sta sbagliando di tutto e di più.

Lo stesso Ajax si è reso conto che non si può più continuare su questa strada e domenica ha preso già una prima importante decisione, esonerando il ds Sven Mislintat. Il direttore arrivato ad Amsterdam solo due mesi fa è stato sollevato dall’incarico a causa della mancanza di sostegno nei suoi confronti e l’esonero era dunque inevitabile.

La scelta ha lasciato i tifosi olandesi sorpresi anche perché ci si aspettava che la società esonerasse prima l’allenatore Maurice Steijn, autore fin qui di un vero e proprio disastro, ma pare che almeno per il momento il tecnico resterà al proprio posto. Mercoledì, sempre alla Johan Cruijff Arena (non si sa se a porte chiuse o meno ndr.), l’Ajax ospiterà il Volendam penultimo in classifica ed appare evidente che la società non abbia voluto prendere una decisione così importante in vista di un match che si preannuncia decisivo.

Qualora dovesse arrivare una nuova disfatta, allora Steijn verrebbe sicuramente esonerato, mentre in caso contrario riuscirebbe a resistere sulla panchina almeno per un’altra giornata, restando comunque in discussione. Prima della sosta, l’Ajax affronterà Volendam, RKC Waalwijk e AZ Alkmaar oltre alla sfida di Europa League contro l’AEK Atene ed i tifosi chiedono al club di tirare fuori gli attributi per vincere queste gare e tornare in corsa per lottare per traguardi importanti.