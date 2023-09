Djokovic vicino al ritiro: rivelazione choc

Novak Djokovic è sempre uno dei tennisti con maggiori attenzioni addosso. La data del ritiro comincia a far paura ai suoi tifosi

Djokovic uno dei migliori tennisti di sempre: i suoi trofei confermano la grande determinazione e influenza avuta nel corso degli ultimi anni. Pensare al ritiro diventa così un argomento che spesso occupa la cronaca, facendo preoccupare decisamente i fan.

La vittoria agli Us Open recenti ha confermato come il mondo del tennis ha sempre un grande punto di riferimento, uno di quegli sportivi che stanno scrivendo la storia. Novak Djokovic rende facili le cose che sembrano impossibili, d’altronde nel corso della carriera ha dimostrato di poter reggere anche le sfide più difficili con classe e determinazioni.

Ha vinto dodici trofei major negli ultimi cinque anni ed è nuovamente numero uno al mondo, levando lo scettro a Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo avrà modo di rifarsi negli anni, e lo sarà senza troppi ostacoli quando si ritirerà Djokovic. A tal proposito nuove dichiarazioni mettono ansia ai tifosi.

Ritiro Djokovic, ne parla la moglie

Sarebbe stato un grande trauma per il tennis mondiale un abbandono precoce per Djokovic, opzione tutt’altra che scartata. La rivelazione della moglie in una intervista è destinata a fare scalpore, Jelena Djokovic ha così svelato qual era stato il momento di massima crisi per quanto il tennista. Djokovic era pronto al ritiro nel 2018, dopo essere stato sconfitto in maniera netta da Benoit Paire nel secondo turno del masters 1000 a Miami.

Un ko pesante, il francese ai tempi fece un sol boccone del serbo, che pagava un momento di appannamento fisico e mentale. Tanto che dopo la sconfitta riunì tutto il suo staff: “Fece una riunione e annunciò di aver finito di giocare, noi piangevano e gli ricordavamo che non poteva farlo, non era il momento giusto, ma lui sembrava di non voler vedere nemmeno una pallina passare davanti a lui”.

Periodo di crisi e di sconforto, ma il lieto fine arrivò qualche giorno dopo quando, proprio guardando i figli allenarsi, decise di non arrendersi definitivamente, per poi chiamare nuovamente tutto il suo entourage e annunciare il suo ripensamento. Che fu gradito dai suoi collaboratori e da tutti gli amanti del tennis, con altre imprese epiche da registrare nei libri di storia. Di certo, Djokovic ora non capitola più, una data per il suo addio sembra ancora molto lontana, potrà continuare ancora per anni a stupire il mondo con la sua classe.